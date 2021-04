'Lorena Free', el nuevo estreno de Teatro de Cámara

Gratis y a través de su canal de Youtube, la productora mendocina Teatro de Cámara estrena su nueva obra Lorena Free.

La nueva propuesta de teatro por streaming es una obra audiovisual dirigida por Cristian de Carlo y protagonizada por Melisa Lara, Diego Martínez y Marilina Lara.

Lorena Free cuenta la historia de Lorena, quien se encuentra girando en las vueltas del destino, incierto, incalculable y cambiante, cuando una sola decisión puede cambiar el rumbo de sus sueños, de sus expectativas y hasta de su propia libertad, o lo que piensa ella que es la libertad.

Hace años que ha dejado atrás su pasado, su ciudad y su familia. Ha labrado a fuerza de empeño y tenacidad su independencia y está conforme con eso, lo defiende y lo valoriza como su mayor tesoro, no existe pareja, jefe o empleo que pueda detenerla, pero el destino que siempre guarda un as bajo la manga la trae de nuevo a su pasado, a su ciudad y a su familia. El reencuentro con quien ya no es, con quien fue y con todo lo que dejó atrás solo trae más preguntas y con esas preguntas una decisión.