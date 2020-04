'LA Originals': el documental de Underground para Netflix

Luego del éxito de El Marginal en Netflix, Underground sigue trabajando con la popular plataforma on demand que mañana estrenará un documental producido por la compañía del argentino Sebastián Ortega.

LA Originals se llama el documental que habla sobre la cultura del hip hop y los tatuajes en Los Ángeles, contando la historia del fotógrafo Estevan Oriol (quien también dirige el largometraje) y del artista del grafiti y el tatoo Mister Cartoon, que ha tatuado, entre muchísimos otros, a Eminem, 50 Cent y Snoop Dog.

"Desde el lowriding hasta el tatuaje y la fotografía, quizás ningún otro dúo contemporáneo haya estado a la vanguardia e influido en el hip hop y la cultura callejera tanto como Estevan Oriol y Mister Cartoon. A través de su oficio, han catapultado el movimiento de arte chicano al escenario mundial e influido a innumerables artistas. LA Originals remonta los pasos de estos dos "original gangstas" artistas callejeros a su infancia. Comenzaron como niños prodigios del arte, ascendieron en la escena graffiti y llegaron a tatuadores de celebridades; fueron jóvenes con problemas y llegaron a managers de bandas de hip hop, documentalistas fotográficos, fotógrafos de retratos y cineastas", anuncia Netflix en la sinópsis del documental de hora y media de duración.

En el tráiler oficial, el propio Snoop avisa: "Si no te tatuó Cartoon, no te tatuaste. Si no te toma fotos Estevan, tu fotógrafo no sirve".

Este largometraje termina de afianzar la alianza entre Netflix y Underground, que seguramente seguirán produciendo contenido en sociedad.

Mirá el tráiler de 'LA Originals'