'Deconstrucción', el punto de encuentro entre el tango y el pop

Sobre un sonido muy electrónica que podría ser la base de algún tema pop o urbano, Ugo Mur sorprende con una radical versión del eterno tango El día que me quieras de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

Esa exótica versión del tema, que en tan solo unos días tiene varias miles de reproducciones (tanto en Argentina como en México), es la carta de presentación de Deconstrucción, el disco que el artista mendocino -radicado en Buenos Aires- lanzará en los próximos meses y que incluirá otras siete reversiones pop de clásicos tangueros. "¿Quién no conoce El día que me quieras?, la han hecho Gardel, Luis Miguel y tantos más artistas increíbles. Y cuando nos propusimos hacer este disco e hicimos la selección de canciones teníamos que tener una de Gardel, entonces la idea fue plantear cómo sonaría ese tema si lo hubieran hecho hoy", le contó a El Ciudadano Ugo.

Sobre la idea del álbum que se podrá escuchar completo en los próximos meses, el fotógrafo, músico y arquitecto comentó: "Empezamos con la idea de hacer canciones y decidimos que fueran todos tangos, porque se barajó en algún momento poner algo de folclore, pero a lo mejor eso queda para un Deconstrucción 2 (risas). El tango es algo demasiado fuerte para mi como argentino, entonces me gustó mostrarlo también de otra manera".

"Me gustaría que la gente se acerque al género desde otra perspectiva, pero que vuelva a la tradición. Las canciones fueron muy difíciles de elegir, pero pensamos al final en siete temas que tuvieran una temática actual, que yo me sintiera cómodo cantando. El mensaje universal del amor también está muy presente", profundizó el artista.

En las últimas décadas, bandas y solistas de rock como Los Gardelitos, Callejeros, Andrés Calamaro o Bersuit Vergarabat han creado interesantísimas fusiones con el tango; mientras que agrupaciones como Bajofondo y Gotan Project encontraron una maravillosa amalgama entre el tango y la electrónica. Los climas que se consiguen con estas mezclas genéricas se parecen bastante a lo que propone Ugo Mur en Deconstrucción. "A mí me gusta mucho el pop, me crié escuchando a Madonna, Michael Jackson, Prince... ese fue mi gran alimento de chico, y sigue siendo hasta ahora. Aunque soy muy curioso y escucho de todo, el pop es lo que más me gusta. Entonces, cuando empecé a cantar tango clásico, se me ocurrió pedirle a un amigo que me hiciera una base electrónica como para cambiarlo. Pero a diferencia del tango electrónico, yo quería hacer algo más 'canción', tomando las letras originales y todo", explicó.

El clásico tempo de 2x4 que tiene el tango es otra de las cosas que 'deconstruye' el disco. "Eso es todo un tema, porque a mi me costó mucho disociar las canciones de la manera en la que se cantaba antes", dijo el músico, quien además aclaró que El día que me quieras es "el tema más fácil de escuchar del disco". "Hay otras versiones que son mucho más experimentales", avisó.

"Conseguimos un universo de canciones muy diverso", destacó Ugo Mur con respecto al LP que además incluirá reversiones de los clásicos Pasional, Naranjo en flor, Nada, Tarde, Nostalgia y Se dice de mi. "Son todos temas súper clásicos y conocidos, pero en muchas se escucha más el pop que el tango. Otra de los desafíos fue sumarle a todas las canciones un quinteto de cuerdas".

Deconstrucción irá dándose a conocer en las distintas plataformas con el correr de los meses ("en julio va a salir Nada, que es la versión más popera del disco") y también tendrá una serie de documentales en los que "hablan los productores y los músicos. Vamos a ir presentando al equipo y también al proyecto que se convirtió en algo bastante ambicioso", analizó.

"Yo realmente me siento el novio de todas esas canciones, las amo, las adoro y las he tomado con muchísimo respeto, porque es mi visión de lo que puede ser el tango", concluyó Ugo Mur.

Seguí a Hugo Mur en sus redes sociales

Instagram

Youtube