Como ya había hecho con las series de HBO, el popular sitio de cine Rottem Tomatoes confeccionó un 'mundial' con las producciones originales de Netflix.

A través de la cuenta oficial de Instagram del portal, los usuarios fueron votando en definiciones mano a mano a sus ficciones originales.

Series muy vistas como The Witcher, Ozark, BoJack Horseman, Daredevil y The Hauting of Hill House quedaron en el camino, ya que el "mundial" de series originales de Netflix se definió entre la inglesa Black Mirror, que superó en semifinales a Stranger Things; y la alemana Dark, que venció en esa misma instancia a Peaky Blinders.

La definición de la encuesta confeccionada por Rottem Tomatoes demostró nuevamente que lo mejor que tiene Netflix en su catálogo son las producciones europeas de ciencia ficción.

La vencedora del "mundial" fue Dark, la enroscada historia sobre viajes en el tiempo en un pueblo alemán que ya entregó dos excelentes temporadas y que a mediados de este año lanzaría sus capítulos finales.