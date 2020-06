'Cuentos para el bolsillo' a domicilio

"Pido cinco minutos de su amablísima atención para narrar historias", solía decir hasta hace un par de años Pedro Contreras luego de presentarse a su público: los pasajeros del colectivo. "En el 2010 comencé a subirme a los medios de transporte urbanos, conocidos como 'bondis' (risas) y contaba historias... Después, el formato fue transformándose", recordó en diálogo con El Ciudadano el artista.

"Empezó narrando en los bondis, en el bondi encontré un lugar para la teatralidad improvisada", reflexionó el artista mendocino quien también más tarde creó "un espectáculo que se llamó Cuentos de amor para el bolsillo".

"La marginalidad del bondi, de que a veces un chofer te subía y otro no, me impulsó a trabajar más en otro espacios escénicos, icluso a la docencia", aclaró.

Pero con los teatros cerrados y la imposibilidad de regresar a los micros en estas circunstancias -además, no debe ser muy recomendable contar cuentos con barbijo- Pedro Contreras decidió volver a renovar su espectáculo para llevarlo, como tantos otros artistas, a las redes sociales. "Tuve una experiencia fantástica a través de Zoom, hice unas funciones el mes pasado y me gustaba que podía ver al receptor por la pantalla".

El hecho de ver al espectador es, quizás, lo que más extrañará el narrador este sábado, cuando 'estrene', a través de sus redes sociales, la nueva adaptación de sus cuentos bajo el nombre: Cuentos para el bolsillo. "Me largo a este nuevo desafío de no ver al que está del otro lado, para mí es como un salto al vacío, porque no hay ningún tipo de feddback más allá de una manito o un aplausito que llega unos segundos más tarde", reflexionó.

Con respecto al show que se podrá disfrutar a partir de las 19 en perfil de Instagram Pedro Contreras Teatro, el artista adelantó: "Algunos cuentos son propios y otros robados, pero no tan robados. La narración tiene mucho de eso, de tomar prestado de un lugar, de copiar y pegar. Suelo hacer eso de cortar y pegar alguna historia, hice eso con una (narración) de Dolina y otra de Galeano, y ellos se vuelven colaboradores inconscientes del proyecto, yo siempre los cito igual", y profundizó: "Es un family show, es decir 'cuentos para toda la familia'. Dura más o menos 30 minutos, yo lo pienso teniendo en cuenta que las series y todo eso dura más o menos 30 minutos".

Por último, el narador reflexionó: "Lo lindo es que acá va a haber un 'encuentro vivo' con una persona que no está 'enlatada' o guardada, además no se va a repetir, porque todas las funciones salen distintas. Hay tanto 'envasado' dando vueltas que creo que es preferible algo en vivo".