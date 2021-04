Por qué es falsa la teoría de Viviana Canosa sobre la positividad inducida de los hisopados

Horas antes del anuncio presidencial en el que Alberto Fernández anunciaría las nuevas medidas de restricción para reducir la suba de contagios de coronavirus, la periodista que conduce el programa Viviana con vos en la señal televisiva A24 se pronunció erróneamente sobre el funcionamiento de los testeos de COVID- 19 mediante hisopado nasal.

Durante su diálogo al aire con el profesional de la salud Diego Montes de Oca, Viviana Canosa cuestionó la veracidad del aumento sostenido de casos positivos del virus que viene sucediendo en Argentina, situación que ha sido interpretada por las autoridades nacionales como la llegada de la segunda ola de contagios. Sin aportar fuentes informativas ni referencias a datos epidemológicos conocidos, la conductora planteó la puesta en dudas de los testeos refiriéndose de esta manera a su implementación:

“Hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares, los hisopados tienen unos metales y unas cosas extrañas. No sé cómo explicarlo fácil. Bueno, te ponen eso y te va a dar positivo. Porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado. ¿Para qué? Para meterte en tu casa”.

Viviana Canosa esbozó esta discutible teoría minutos después de cuestionar las medidas que serían anunciadas por el Presidente de la Nación ante el incremento de contagios de COVID-19. Minutos antes, en la introducción del programa, la conductora planteó la supuesta dicotomía entre salud y economía, atribuyéndosela al gobierno por las nuevas restricciones: “Si tengo salud pero no tengo plata para comer, para darle de comer a mis hijos, para vivir… ¿De qué me sirve la salud? Vivir no es solo respirar. No queremos vegetar. No queremos ser un adorno. Vivir así no vale la pena, si estás preso en tu casa. Yo quiero decidir sobre mis actos”.

Luego de que sus dichos se viralizaran en redes sociales y fueran replicados en varios medios de comunicación, algunos especialistas en epidemiología y otros campos de la ciencia se expidieron al respecto para rectificar la información falsa difundida por la conductora.

En comunicación con el sitio de verificación del discurso mediático Chequeado.com, el médico que había sido entrevistado en Viviana con vos afirmó que “los test que se hacen en la Argentina son hiperconfiables, tienen muy alta sensibilidad y la gente tiene que testearse y quedarse tranquila de que no le van a mentir con el resultado”.

Por su lado, el biólogo e investigador del CONICET, Fabricio Ballarini, expresó a través de Instagram su repudio a los dichos de la periodista junto con una breve explicación del error en su teoría: "Es muy grave lo que está sucediendo en los medios. Los hisopados tienen como objetivo pegar y levantar el virus, luego la RT-PCR buscará detectar material genético viral dentro de la muestra. Ningún metal ni elemento externo puede modificar el resultado de la RT-PCR".

Posteriormente, el médico epidemiólogo y ex secretario de Salud durante la gestión de Cambiemos, Adolfo Rubinstein declaró al mismo medio: “Me parece una barbaridad y una enorme irresponsabilidad que, quien se supone que es una periodista y comunicadora mediática, diga estas barrabasadas que claramente no tienen ningún tipo de sustento y lo único que hacen es erosionar aún más la confianza del público”.