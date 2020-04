Video: artistas mendocinos y Viru Kumbieron cantaron contra el coronavirus

Distintos artistas mendocinos decidieron unirse para cantar y concientizar por el coronavirus en Mendoza y el país. La canción elegida fue una muy popular y conocida por todos: "Me Vas A Extrañar" de Viru Kumbieron.

La idea fue cantaron la misma canción y cambiarle la letra para hablar sobre el COVID-19 y así poder generar conciencia a la hora del cuidado y prevención del virus. La iniciativa nació por parte de Carina Lázzaro, profesora de música y cantante de Las Lunas Morenas. La artista mendocina realizó el video con la canción adaptada del grupo musical de cumbia y la repercusión fue inmediata.

Así, artistas como Matias Zamboni, Los Cumpas y hasta la propia Viru Kumbieron compartieron la canción y se sumaron a cantarla.

"Yo solamente le cambie tres palabritas para adaptarla para los chicos de la escuela primaria (y usarla como trabajo para los alumnos). Esta versión de ellos, es muy bonita y les agradezco muchísimo" manifestó Lázzaro, según publicó La Coope.

Así nació la idea, y con la ayuda de Matias Zambroni en la parte técnica y la producción (además de cantar), en solo cuatro días se pudo realizar nuevo video donde colaboran: Viru Kumbieron, Carina Lazzaro, Flavio Zeballos, Entrevero, Olga Reyes, Gallego Ruiz, De Nuevo Duo, Johana Quinteros, Due Due, Nacho Silva, Ensamble S9, Hermana Abraham, Los Cumpas, Mariela Contreras, Lunas Morenas y el propio Matias. “La idea fue influir a la mayor cantidad de gente y de distintos rubros para que siga siendo algo familiar y que concientice a través de la música” .

La publicación de Viru Kumbieron en su cuenta de Instagram

La letra de "Se Va A Terminar"

No se toman en serio es que está pasando,

entre memes y bromas no somos solidarios.

No alcanzó la info que el mundo está mandando,

nos creemos ganadores y nos están ganando.

Que no resultan falsas todas las amenazas,

el virus no se mueve si te quedas en casa.

Hacelo por los niños, también por los abuelos,

hacelo por tu gente, por el futuro nuestro.

Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra

y que el egoísmo es la peor parte de esta gran tormenta.

Todo nuestro amor será el camino de esta cura

yo sé que no es muy tarde.

Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego.

Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo.

Que no sea un error entregarte el corazón

y abrazarnos con un beso.

Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra

y que el egoísmo es la peor parte de esta gran tormenta.

Todo nuestro amor será el camino de esta cura

yo sé que no es muy tarde

Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego.

Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo.

Que no sea un error entregarte el corazón

y abrazarnos con un beso.

Que no sea un error entregarte el corazón

y abrazarnos con un beso.