La variante Delta de COVID-19 es más agresiva y más contagiosa. Durante el fin de semana se produjo el fallecimiento del paciente cero que ingresó el virus a Córdoba, una de las provincias con más casos de esta cepa detectados. Este lunes, a su vez, se confirmó el primer caso en Mendoza.

En declaraciones en FM 91.7 Víctor Romanowski, virólogo e investigador del Conicet, indicó que "el caso del paciente cero de Córdoba es un caso típico de la gente que duda vacunarse. No respetan las indicaciones de los profesionales de la salud, que consiste en disminuir al máximo la circulación del virus", expresó.

El especialista recordó cómo fue el ingreso del virus al país al expresar que "cuando comenzaron a aparecer casos asociados con COVID-19 de viajeros, allí se dispararon los casos, por el comportamiento del ser humano que trajo el virus encima, el chico de Miami, que no se aisló y al día siguiente fue un cumpleaños con 100 asistentes, entre los cuales estaba el abuelo y contagió a unos cuantos de los presentes. Incluso el abuelo falleció y eso ya es suficiente castigo por su irresponsabilidad", reflexionó.

Y amplió: "En este caso, la variante Delta es más fácil de transmitir por la cantidad de virus que hay en una persona que tiene la cepa. Es más contagiosa, pasa por la irresponsabilidad y la falta de respeto a lo que puede suceder. Además de contagiar y que de mucho más fuerte".

Variante Delta y la letalidad

El profesional expresó que "la letalidad no es mayor con la variante Delta", pero si es "preocupante la facilidad con la que se puede contagiar, ya que el tiempo de contacto disminuye con respecto a las cepas originales".

Al respecto, recordó la importancia del "aislamiento y la responsabilidad individual" para intentar contener la expansión de esta cepa.

Vacunación

Con respecto a la incidencia de esta variante en las personas que no han recibido las dos dosis y cómo se comporta la Delta, Romanowski manifestó: "Es un tema de preocupación, por eso es importante poder completar los esquemas de vacunación, sobre todo en la gente mayor de 50 años. Estamos cerca que ese objetivo se cumpla en las próximas semanas".

Si nos remitimos a las estadísticas "los mayores de 50 años pueden sufrir una enfermedad más severa por lo que hemos visto" y eso no significa que "las personas más jóvenes no sufran, pero sí están más expuestas las mayores".

Inmunidad de rebaño

Con la presencia de nuevas variantes, cada vez se hace más difícil lograr la inmunidad de rebaño, lo que representa una preocupación para los especialistas "ya que muchos dudan de que se pueda llegar a la inmunidad colectiva, porque los niños no están siendo vacunados, no solamente en la Argentina sino también en otros países".

Y eso significa que "en el país el 30% de la población está en el rango etario dentro de los menores de 17 años . Si se completa con el resto estaríamos llegando solo al 70% de la población inmunizada".

El profesional sostuvo que no está de acuerdo con quienes sostienen "que los niños no sufren la enfermedad y no contagian", porque "si contagian y pueden infectar a los adultos. Justamente, el lugar en el que se transmite es dentro del seno del hogar".

"Si un niño se infecta, es muy probable que los demás miembros de la familia también resulten contagiados. Si es que no han sido vacunados y se contagian, pueden derivar en una situación de gravedad; de ser vacunados los síntomas son leves y la mayoría cursa una enfermedad de forma sintomática", explicó.

Y finalizó: "El problema se presenta en aquellos que no tienen síntomas y ese es el mayor peligro de esta enfermedad respiratoria, ya que alguien puede no saber que está infectado, porque no tiene síntomas, y sin embargo son un foco de diseminación del virus".