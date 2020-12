Vacunarse contra el COVID-19, ¿libera del uso de tapabocas?

A poco menos de un año de que se reportara el primer caso de coronavirus en Wuhan (China), distintos laboratorios ya tienen vacunas de prevención.

Países como Reino Unido comenzaron con sus campañas de aplicación de las dosis trabajadas por Pfizer y BioNTech, y otros evalúan sus recursos para ver cuál de las que se encuentran en carrera, es la ideal.

Muchos advierten que la vacuna es el esperado paso a la normalidad, pero lo cierto es que los especialistas no descartan la utilización de algunos métodos de barrera, para la prevención de contagios.

El tapabocas, ¿vino para quedarse?

La aplicación de las vacunas no descarta la posibilidad de que algunas personas puedan seguir contagiando, sin desarrollar síntomas. Esta vendría a ser una transmisión silenciosa del virus, por lo que debería seguir utilizándose tapabocas, advirtió Michal Tal, inmunóloga de la Universidad de Stanford.

Explicó, en tanto, que la mayoría de las infecciones respiratorias, incluyendo el COVID-19, ingresan principalmente por la nariz. Allí se multiplica rápidamente, sacudiendo al sistema inmunológico para producir anticuerpos que son específicos de la mucosa, el tejido húmedo que recubre la nariz, la boca, los pulmones y el estómago.

Pero la especialista puntualizó que el "inconveniente" radica en la aplicación de la vacuna. Actualmente las que se encuentran en ensayo se inyectan de manera intramuscular y se absorben en la sangre, estimulando así al sistema inmunológico para que produzca anticuerpos.

Si bien parece ser suficiente para evitar que la persona vacunada se enferme, no evita que contagie a otros, que no recibieron la dosis. Pese que algunos de esos anticuerpos circularán por la nariz, no está claro qué cantidad ni con qué rapidez. Entonces, el coronavirus podría aparecer de nuevo en la nariz y ser estornudado o exhalado a otros.

De esta forma, aseguran que vacunas orales o nasales serían más eficientes para la defensa contra los virus respiratorios.