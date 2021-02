Vacunados VIP: se difundió la lista de en el Hospital Posadas

El Ministerio de Salud dio a conocer mediante un informe especial la lista de vacunados “VIP” en el Hospital Posadas el pasado viernes, luego de que estallara el escándalo de las vacunas de “privilegio”. Con esta medida el gobierno busca utilizar este documento como escalera para recuperar la credibilidad.

La lista está integrada por70 personas, ministros y secretarios del gobierno nacional, dirigentes políticos, un ex presidente, periodistas y un ex gobernador. Es decir, la lista tiene personal estratégico y personas que no trabajan en el Gobierno y no están dentro del primer grupo de riesgo para ser vacunados, que es el que integran los trabajadores del sistema sanitario.

Dos nombrados hasta el momento son Juan Pablo Saulle, coordinador logístico de la Secretaría de Acceso a la Salud, y Analía Aquino asesora del mismo sector en el cual se desempeñaba la ahora Ministra de Salud, Carla Vizzotti. También aparecen los nombres del Tesorero y amigo de Cristina Fernández, Carlos Zanini

Y el ex gobernador y actual embajador de Brasil, Daniel Scioli.

En tanto, los solicitados por el Ministerio de Salud fueron además el Presidente Alberto Fernández, el periodista Horacio Verbinsky, el Senador Nacional Jorge Taiana, el ministro de economía Martín Guzmán, el Diputado Eduardo Valdéz entre otros.

Además se encuentran;

Vitobello, Juli

Biondi, Juan

Martín, Marcelo

Collazo, Esteban

Ritacco, Nicolás

Solá, Felipe

Neme, Jorge

Mallamace, Melina

Voskanyan, Vera

Chodos, Sergio

Salinas, Pablo

Colodenco, Maia

Peppo, Oscar

Gonzalez García, Gines

Bonelli, Lisandro Amelio

Díaz Bazan, Judith

Guille, Marcelo Ariel

Monsalvo, Mauricio Alberto

Sabignoso, Martín Horacio

Medina, Arnaldo

Dámico, Claudio Miguel

Corchuelo, José

Barrionuevo, Héctor

Gallardo, Patricia

Fontela, Mariano Alberto

Leibovich, Andrés Joaquín

Insua, Horacio

Zanarini, Eugenio Daniel

Rearte, Analía

Saulle, Juan Pablo

Aquino, Analía

Costa, Alejandro

Castelli, Juan

Domínguez, María de los Ángeles

Miranda, Graciela

Burgo, Filomena Marta

Páez Dalessandro

López, Irene

Mandraccio, Néstor

Michi, Gabriel

Devoto, Jorge Héctor

Alsua, Patricia

Pepe, Lorenzo Antonio

Duhalde, Marcelo Jorge

Curto, Hugo

Duhalde, Eduardo

González, Hilda

Mao, Carlos

Duhalde, María Eva

Duhalde, Juliana

Gilardi, Carlos Ariel

Morichetti, Yael

Avella, Carlos Alberto

Souto, Juan

Martelletti, Camilo

González, Miguel Ángel

Manukian Seza

Noya Aldrey, Lourdes

Noya Aldrey, Matilde

Noya ldrey, Dolores

Guille, Félix Eulogio

Aldrey, Florencio

Schachter, Salomón