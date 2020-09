Stella Maimone: "Después de entrar a terapia intensiva tenés que salir vivo"

Por el Día de la Sanidad el programa El Interactivo, que se emite por Facebook de El Ciudadano,(lunes a a viernes 12:30 horas), Fernando García y Luis Vidal Correa se contactaron Stella Maimone, licenciada en enfermería, especializada en epidemiología,

Con respecto a la situación sanitaria que se vive en el contexto de pandemia manifestó “uno no puede comparar distintos momentos, la enfermedad es nueva. Lo que pasó en Europa al comienzo tenía que ver con conocer la forma de transmisión y la enfermedad. Cuando se conoció más del virus y a saber cómo tratarlo las muertes disminuyeron. Este virus circula en el invierno porque es estacional con gran pico, pero continúa circulando en el resto del año como influenza.

“Nosotros teníamos claramente las definiciones de Europa, por eso América del Sur tuvo más éxito en los tratamientos. Pero en la forma en que Europa bajó los contagios hay diferencias respecto de otros lugares del mundo.

Sobre la utilización del tapabocas contó “primero se pensó que colocarse el barbijo era solo para el enfermo, pero después se supo que muchos están infectadas pero no tienen síntomas. La forma de transmisión es contacto cercano respiratorio, cara a cara las gotitas de mi boca ingresan a la nariz de la otra persona".

Y continuó "como no sabemos quién es asintomático y quien no lo es, nos tenemos que cuidar todos. Por eso el tapabocas debe tapar nariz, también la higiene de manos que puede ser con alcohol si estoy afuera o con jabón si estoy en un lugar donde tengo la posibilidad".

"Pero las manos no se lavan todo el tiempo, porque también se lastiman, es cuando toque superficies. El virus vive en una célula viva dentro de un organismo vivo, sino se muere. Entonces todo lo que se dijo antes de la superficie tiene una limitación, porque cuando la superficie se seca el virus muere. Es importante para que todos tengamos conciencia individual de no contagiar al otro".

Con respecto a los más de seis meses desde el inicio del aislamiento en Argentina respondió: “La cuarentena comenzó a tiempo, fue para limitar la cantidad de casos y preparar el sistema de salud. Se hizo eso, pero no sé si en todas las provincias por igual. Hoy vemos que hay provincias que sufren mucho en el sistema de respiración, porque no solamente es comprar respiradores sino que tenemos que tener personal especializadas".

Debemos aprender a no contagiar

La enfermera especialista en infecciones explicó: “Creo que el sistema de salud en muchas provincias se preparó bien y las escuelas no. Llevamos un tiempo prolongado de cuarentena, no sé si sirve. Hay gente que todavía espera que el presidente diga que se acabó la cuarentena. El contagio va a seguir. Lo que tenemos que aprender ahora es cómo se contagia y cómo no contagiarnos".

Y agregó "esto de tener más camas de terapia no quiere decir que te vas a curar, la gente muere de esto. Tener más camas significa que no haya personas esperando. Pero después de entrar a terapia intensiva tenés que salir vivo".

“Nos enteramos de lugares, instituciones de salud que no les dan al personal elementos para protegerse. Eso es difícil para trabajar, porque uno sabe que se va a contagiar. Muchos dicen que tienen que comer y si no trabajan los echan. Es feo escuchar eso, porque hace poco fue el día de la seguridad del paciente y del personal. Esto es grave".

Para cerrar Maimone reflexionó: “De la pandemia tenemos que salir con conciencia social, si no protejo al otro, el otro se puede enfermedad y el otro pude ser mayor o tener comorbilidad y tener un desenlace fatal. Con solidaridad vamos a salir de esta pandemia, va a durar mucho tiempo la transmisión”.

