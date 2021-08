El plan de vacunación contra el coronavirus avanza en todo el país lograr inmunizaciones en las franjas etarias más bajas. En ese sentido, la vacuna Sinopharm está entre las candidatas para inocular a niños y adolescentes de 3 a 17 años en Argentina.

En ese contexto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió este con investigadores de los Emiratos Árabes Unidos por el uso de emergencia de la vacuna china en niños y adolescentes. Sin embargo, todavía el laboratorio chino, no publicó la información científica respaldatoria en menores de edad.

Para profundizar sobre esta posibilidad, en El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) hablamos con el doctor Guillermo Docena, bioquímico, inmunólogo e investigador principal del Conicet, quien explicó de qué se trata el esquema de vacunación. "Realmente no sé en qué estado está Sinopharm, pero hay estudios en China hasta fase 3, y no están vacunando a toda la población. Hace 15 días tuve una reunión a través de Conicet con responsables de Sinopharm y tenían 8 mil personas vacunadas en ese rango etario, no sé qué más ha ocurrido. Pero es la única vacuna que se está probando en esa edad", dijo.

Consultado si la vacuna china es la apuntada para los que han quedado sin cobertura, el especialista dijo: “La primera prioridad son los más vulnerables y expuestos. En nuestro país ese rango está más cubierto, tenemos que avanzar hacia menores. Ya hay vacunas para menores de 18, ahora tenemos que pensar en vacunas para menores de 12 años. Lo que vemos en el mundo es que con el 70% de la población vacunada no es suficiente para la inmunidad de rebaño. Por lo cual creo que es importante pensar en la vacunación como barrera a la transmisión. Por lo tanto es necesario frenar la transmisión entre niños que pueden contagiarse y que en la mayoría de los casos no van a generar enfermedad severa. Además porque este grupo tiene actividad escolar, por lo que es importante avanzar".

“Las personas de esa edad están en contacto con mayores, que por más de que estén vacunados también se pueden contagiar. En ese caso una persona vacunada que sea grupo de riesgo no sabemos cómo puede terminar. Por eso creo que es importante desde todo punto de vista", agregó el investigador del Conicet en diálogo con El Ciudadano.

-Toma fuerza la obligatoriedad de las vacunas. El senador Julio Cobos tuiteó sobre esto. ¿Usted qué opina?

- "Desconozco las cuestiones legales en cuanto a qué significa obligar a vacunarse con una vacuna que no está aprobada sino autorizada. Es un punto de vista importante desde la legalidad, el otro punto de vista es que necesitamos aumentar el porcentaje de población. Creo que todo lo que sea impedimento que no tenga que ver con actividades esenciales o incentivo a la vacunación, como ir a un bar o cine, cosa que si la persona no se quiere vacunar y no va no pasa nada. Eso es muy distinto a la situación que tenga que ver con lo laboral".

- “Creo que como se están dando las cosas, por una cuestión sanitaria en el mundo, todo ese tipo de cuestiones no sé si de obligatoriedad sino de poner trabas en eso sí estoy de acuerdo. En cuanto a la actividad laboral me gustaría que lo defina alguien con un conocimiento legal", añadió el bioquímico.

-¿Cree que las medidas de apertura tienen un fin epidemiológico o electoral?

- "Eso no lo puedo contestar porque no estoy en las decisiones. Lo que sí es cierto es que hasta ahora hay dos o tres puntos importantes aclarar, primero que se ha retrasado la diseminación masiva de Delta. Hay casos aislados hasta donde sabemos de transmisión comunitaria, es decir gente que no ha viajado ni ha estado en contacto con viajeros. Esta misma situación en otros países como en Inglaterra produjo un aumento de casos explosivos, eso acá no se está dando. En Inglaterra abrieron las fronteras durante 15 días nada más, hubo mucho flujo de gente de India y en un mes y medio pasaron de 5 mil a 50 mil casos. En junio tuvimos identificación de variante Delta, eso tiene que ver con la protección, vacunación, también con las variantes que tenemos en el país.

- “Estoy de acuerdo con que es riesgoso abrir actividades, pero por otro lado la gente también está cansada. Hay distintos aspectos económicos, sociales y psicológicos que requieren volver lo más parecido a lo que era antes. La única forma de lograr eso es con vacunación, por lo tanto estamos corriendo dos carreras, una es frenar la diseminación masiva de Delta y otra aumentar la vacunación. No puedo entender cómo hay gente que no se quiere vacunar, está demostrado que son seguras, no hay dudas de eficacia. Inclusive con una dosis y las otras variantes ha funcionado una sola dosis; pero ahora tenemos que completar el esquema".

-En el caso de una sola dosis de AstraZeneca, ¿se podría combinar con el componente uno de Sputnik?

- "Yo creo que no hace falta mejorar la eficacia de la Sputnik. 97% es un número extraordinario, por lo cual con que se iguale la eficacia es importante. Lo que vemos ahora con los análisis de los anticuerpos de los que tienen la combinación de vacunas es que Sputnik más AstraZeneca da igual a Sputnik/Sputnik. Sputnik uno como segunda dosis para mí no es lo adecuado, hay que usar Sputnik uno como dosis uno, después completar con dosis dos o AstraZeneca, Moderna o lo que sea".

-Se podrá elegir entre AstraZeneca o Moderna, ¿qué recomienda?

- "Por ahora no tenemos resultados como para decir que uno es mejor que el otro. Estamos viendo que tenemos más resultados con Sputnik/AstraZeneca, que con Sputnik/Moderna. Moderna llegó más tarde, eso lo estamos analizando pero todavía no tenemos resultados de anticuerpos. Si uno asemeja la primera dosis de Sputnik como si fuera AstraZeneca, los trabajos internacionales demuestran que AstraZeneca con Moderna mejoran la eficacia con respecto a AstraZeneca/AstraZeneca. Con Moderna deberíamos tener resultados similares, o sea levantar el 80% de eficacia, con que igualemos el 90% de Sputnik estamos bien. Hasta ahora se prueba con Moderna, no hay reacciones adversas, no puedo decir nada de la inmunogenisidad de ese grupo, porque falta una o dos semanas".

- “Estamos trabajando en una vacuna argentina, Argenvac, y por lo menos hay cinco. La estamos desarrollando, primero en La Plata pero es un consorcio con la UBA. Todos los proyectos de vacunas están en fase pre clínica, se prueban en animales, esperamos que el año que viene podamos tener en humanos. Esperamos desarrollar una vacuna que podamos aplicar aquí como dosis de refuerzo. Estamos pensando en ese escenario de que tengamos que dar refuerzo.

-Una sola dosis ¿da margen de protección importante?

- "Frente a la variante Delta una dosis protege de hospitalizaciones de un 60 a 70%; lo cual es mucho más que el no vacunado. Necesitamos de esquema completo. Depende de la genética de la población, de las otras vacunas, de cuánto se haya vacunado y de las otras variantes que estén circulando. En el país hasta ahora Manaos y Andina están frenando la diseminación de Delta, por lo cual también es probable que la vacunación tenga que ver. Pero hay que ir hacia completar los esquemas y avanzar con primeras dosis, eso es importante también.