Sin vacunas Covishield: ¿Qué pasa con la segunda dosis?

En los últimos días India tuvo un fuerte crecimiento de casos de COVID-19 y se convirtió en uno de los países más afectados por la pandemia. En ese contexto, acompañado de su colapso sanitario, anunció que no enviará las dosis de su vacuna Covishield a ningún país.

Entre ellos está Argentina, que debía obtener un lote de 580.000 vacunas correspondientes a la segunda dosis que muchas personas tenían que recibir. El titular de Cancillería, Felipe Solá, dijo en declaraciones radiales que el embajador de India le explicó que tienen un "stock impresionante", pero que lo necesitan para hacer frente a la campaña de vacunación en ese país y lograr reducir los récords de contagios y fallecimientos diarios.

La situación provocó confusión en las autoridades sanitarias y en todos aquellos que se inocularon con la vacuna Covishield, debido a la incertidumbre sobre si van a recibir la segunda dosis o no.

En ese sentido, este viernes el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, llevó tranquilidad en conferencia de prensa. El funcionario explicó que el interrogante se genera por el nombre de la vacuna. Sin embargo, en la práctica, no debería haber problemas con la segunda dosis.

"Covishield es la vacuna de AstraZeneca fabricada en una empresa de India, pero es la vacuna AstraZeneca", afirmó el ministro. Esto quiere decir que aunque India no exporte más vacunas por un tiempo, la campaña continuará con AstraZeneca "en la medida que el Gobierno Nacional las reciba por los diferentes mecanismos que tiene", según la aclaración del ministro.

Se estima que tal situación aplica para el AMBA y el resto del país, ya que los lotes recibidos de las vacunas se dividen para destinar determinadas cantidades a cada provincia. Así, "a todas las personas que recibieron la vacuna AstraZeneca de producción india, les decimos que la segunda dosis será con AstraZeneca de producción en otro país, pero seguirá siendo la misma vacuna así que no tienen de qué preocuparse", dijo Quirós llevando tranquilidad.

Sus palabras son respaldadas por diferentes profesionales, como el médico infectólogo Lautaro De Vedia, quien afirmó a Infobae que la vacuna Covishield "es la misma fabricada por AstraZeneca. Es otra marca, pero la tecnología es la misma. No tendría que haber inconvenientes en aplicar la segunda dosis", aseguró el profesional.

Lo que sí hay que aclarar es que diversos especialistas no recomiendan reemplazar la Covishield por vacunas como la Sputnik V, Pfizer o cualquier otro laboratorio, ya que no tienen la misma tecnología y no tienen aval científico para eso. Sólo debería ser reemplazada por la AstraZeneca, como afirmó el ministro Fernán Quirós.