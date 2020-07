"Tenemos que aprender a convivir con el virus"

Una tendencia que se va asentando en diferentes lugares del mundo, es la de aceptar que el coronavirus finalmente se esparcirá entre toda la población. La clave para evitar el colapso, es la velocidad con la que los contagios se dan y la saturación o el estrés de los sistemas públicos de salud.

Es por eso que fue consultado el miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, Sergio Saracco quién asegóo que "tendremos que aprender a convivir con el virus".

En una charla con Radio Mitre el médico experto en toxicología explicó que "esto no es una batalla, es aprender a convivir con el virus hasta que podamos tener las defensas. Esto se logrará cuando tengamos una vacuna".

Sobre los contagios, el especialista explicó que "hay que tratar de evitar de infectarnos, porque si bien algunos tiene sintomatología leve, otros pueden tener complicaciones y pueden dejar secuelas. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar".

Sergio Saracco.

Sobre la llegada o no del pico de la epidemia en nuestro país indicó que "es difícil por cómo se comporta en el resto del mundo. El virus circula a nivel mundial y tiene ciertas características en cuanto a que no respeta invierno y verano. En Europa están con rebrote, pero todo tiene que ver con no comprender cómo nos debemos comportar".

Luego reiteró cuáles son las medidas que hay que aplicar para evitar infectarse: "al ser un virus respiratorio se transmite con gran facilidad a través de las secreciones respiratorias. Es fundamental manejar las medidas profilácticas que van a evitar la alta transmisibilidad: mantener la distancia de al menos 2 metros y el uso permanente de barbijo".

Con respecto a la vuelta a las actividades y una relativa normalidad, Sergio Saracco aseguró que hay que "atender los temas económicos y sociales porque tiene una trascendencia fundamental que hace a la sustentabilidad social. Esto lo vamos a poder lograr si aprendemos a comportarnos. Progresivamente podremos ir retomando las actividades, porque cuando no se cumple el distanciamiento interpersonal o la capacidad de personas por metro cuadrado seguirán produciéndose estos brotes".

"Vemos que en el barbijo mal colocado, donde la nariz está por fuera, hay presencia de virus. Vemos que entre dos que hablan, cuando uno se arrima, hay que mantener la distancia y usar el barbijo".

Con respecto a la liberación de actividades Saracco aseguró que a medida que se vaya teniendo más actividad habrá más casos de COVID-19. Para el especialista es importante encontrar el equilibrio "pero tiene que haber un tiempo de aprendizaje por parte de los ciudadanos".

"Es un virus que circula en el mundo y vino para quedarse cómo pasó con el H1N1, va a estar entre nosotros", finalizó.