Parte de salud del presidente: "El cuadro es leve debido a la vacuna"

Luego de confirmar que dio positivo de COVID-19 el presidente Alberto Fernández aseguró en AM 750 que "se siente bien" y que no tiene ningún síntoma grave de coronavirus.

El Presidente contó que ayer celebró su cumpleaños con su hijo y con Fabiola Yáñez y que al retirarse a su habitación empezó a sentir un ligero dolor de cabeza por lo que su medico le recomendó hacerse un test rápido de coronavirus. El mismo le dio positivo y el PCR arrojó también resultado afirmativo.

"No tengo idea de cómo me contagie. Soy alguien que se cuida mucho. Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos", dijo Fernández.

"No podemos descuidarnos, uno confía en la sociedad y llama a la disciplina social, pero en muchos sectores no nos escuchan y el problema sigue existiendo", afirmó el Presidente. "Los problemas de contagio ocurren cuando la gente se relaja", advirtió.

El mandatario había sido vacunado con antelación con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y sostuvo que gracias a eso no tuvo un cuadro grave: "Si no fuera por la vacuna, evidentemente la estaría pasando muy mal por lo que me dicen de cómo ataca el virus a una persona de mi edad".

Comunicado de la Unidad Médica Presidencial

"El día viernes 2 de abril del corriente año, el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández tras haber presentado un registro de temperatura de 37,3°centígrados y cefalea se realizó un test de determinación de antígeno para COVID-19 siendo positivo".

"Ante esta situación se tomaron las medidas de aislamiento obligatorio para el primer mandatario y todos los contactos estrechos del mismo en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, como así también se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o descartar la enfermedad" expresa el comunicado.

Y agrega: "Quiero transmitir que en el día de la fecha, he evaluado al mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad".

Y confirma que "el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida" cierra el escrito oficial.