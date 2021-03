Cepas de COVID en Argentina: especialista vaticina un "panorama negro"

La situación sanitaria en Argentina es alarmante de momento, ya que los contagios aumentan poco a poco y además ya se registró una víctima fatal de la cepa Británica en Córdoba, además de haber contagiados con esa variante del COVID-19 y con otra, que es que la denominada variante de Manaos.

Hugo Pizzi, un reconocido médico infectólogo argentino y asesor del Gobierno, conversó con El Interactivo que se emite (lunes a viernes 12:30 horas) por las redes sociales de diario El Ciudadano y dio su visión acerca de la segunda ola de contagios en la Argentina.

“No voy a ser tan optimista como he sido siempre, estoy realmente muy preocupado porque veo a nuestros vecinos: Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay… donde piden disculpas por no retirar en tiempo y forma a cadáveres de la calle, es un espanto”, dijo de entrada el especialista.

“Lo que veo es algo impredecible. No me preocupa que tenemos el virus adentro, sino la gente. Al principio el barbijo era debajo de la nariz, después debajo del mentón pero ahora directamente hay gente que no lo usa. Entonces, esto nos va a costar mucho”, evaluó el infectólogo.

-¿Qué avizora para el futuro inmediato?

“El matrimonio que llegó de México con la cepa inglesa, que él muere un hombre de 59 años, ella sigue internada… pero ellos ya contaminaron a cuatro personas en el lapso de llegar e internarse. El que vino de Brasil con la cepa Manaos ya contaminó a nueve. ¡Miren la capacidad de contagio, es 70 veces mayor! Estoy preocupado porque no veo que la gente tome un cambio de actitud, que sea más responsables”, respondió el infectólogo.

“Ahora ataca a los jóvenes, hay que tener en cuenta los informes alemanes e ingleses, los autopsias son de 22, 32, 21, 18, 16 años, cuando los abren a los cadáveres, las arterias están llenas de coágulos. Esa es la forma de matar de este virus”, dijo visible preocupado a la cámara el especialista.

Pizzi remarcó que en Europa hay muchas víctimas jóvenes por el virus

-¿Qué nos dice sobre los rumores de la circulación de cepa Manaos en Córdoba?

“Tenemos nueve casos que tratamos de aislarlos, pero no sabemos si esos nueve casos cumplen. Porque arriba tenés el grave problema de que hay gente que está tan irresponsable que cree que puede desafiar al virus. Mientras tanto los que han trabajado en todo el mundo desde el primer día son las casas fúnebres”, declaró Hugo Pizzi.

-¿Qué pasa si se extiende la cepa de Manaos?

“El panorama es negro, hay que mirar a los vecinos. Es caótico para Bolivia, Paraguay. Los vecinos donan sillones de living para que la gente pueda esperar una cama que se desocupe. Tenemos esa información tan certera porque hay exalumnos de la Universidad de Córdoba que nos cuentan todos los detalles. Los médicos bolivianos que se formaron con nosotros dicen que están viviendo en la Edad Media, los brasileños no saben qué hacer”, reveló el infectólogo.

“Nadie me puede negar que he sido optimista, que era un hombre que pensaba que las vacunas llegaban, que hacían bien. Pero hoy les digo con tristeza y preocupación que si no cambiamos la actitud, que si los jóvenes no cambian, la recaída en el disgusto será interminable”, alertó el doctor.

“Hay que ser más estrictos con la frontera porque es muy porosa. Ustedes lo viven (por la provincia de Mendoza), tienen la carretera bioceánica donde van y vienen 500 a 600 camiones, esa gente viene de Brasil, a veces duerme en nuestro país, se higieniza en nuestro país y todo tenemos que controlarlo. Hoy fui hasta el mercado de abasto en Córdoba, había camioneros que venían con bananas y les pregunte si los habían controlado en la frontera y me dijeron que no”, contó Pizzi.

-¿Qué piensa de la campaña de vacunación en Argentina?

“Dentro de lo que es el mundo, dentro de lo que el mercado manda vamos bien. Pero tenemos mala suerte también, mandamos seis millones de vacunas en Pilar, en el instituto Sigma a México y ese país no las devuelve por falta de vidrio. Eso es tener mala suerte. Imaginen si tuviéramos esas seis millones, que son las que se pueden poner una sola dosis y esperar de tres a cuatro meses, está hecha en Argentina y se sigue haciendo. Yo estuve ahí, todos los días se hacen millones y millones pero no las pueden envasar por el convenio hay que mandarlas a México y ellos dicen que no tienen vidrio (para mandarla lista para ser inoculada)” reveló el reconocido médico infectólogo.

“Hay que cuidarse entonces y esperar un poco. Si hubieran entrado esos seis millones, más los tres millones de la china que entran ahora y Rusia que nos manda con continuidad, tenemos que salir adelante”, concluyó Pizzi.