Moderna anunció que su vacuna tiene una efectividad del 94,5%

La farmacéutica Moderna anunció este lunes que su vacuna contra el coronavirus tenía una efectividad del 94,5%, luego de un muestreo temprano de la fase 3. Aunque aseguraron que no estará ampliamente disponible durante meses, probablemente no hasta la primavera.

Moderna es la segunda empresa que informa datos preliminares sobre una vacuna aparentemente exitosa, que ofrece esperanza en una pandemia creciente que ha infectado a más de 53 millones de personas en todo el mundo y ha matado a más de 1,2 millones. Pfizer, en colaboración con BioNTech, fue el primero en informar hace una semana que su vacuna tenía una efectividad superior al 90 por ciento.

Pfizer y Moderna fueron los primeros en anunciar los primeros datos sobre grandes estudios, pero otras 10 empresas también están llevando a cabo grandes ensayos de Fase 3 en una carrera global para producir una vacuna, incluidos los esfuerzos en Australia, Gran Bretaña, China, India y Rusia. Más de 50 candidatos más se encuentran en las primeras etapas de prueba.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha dicho que las vacunas contra el coronavirus deben tener al menos un 50 por ciento de efectividad para ser aprobadas.

Los investigadores prueban las vacunas inoculando a algunos participantes del estudio y dando a otros placebos, y luego observando a los dos grupos para ver cuántas personas se enferman. En el estudio de Moderna, 95 personas contrajeron el coronavirus: cinco que fueron vacunadas y 90 que recibieron inyecciones de placebo de agua salada. Estadísticamente, la diferencia entre los dos grupos fue muy significativa. Y de los 95 casos, 11 fueron graves, todos en el grupo de placebo.

Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, desarrolló su vacuna en colaboración con investigadores del Centro de Investigación de Vacunas, que forma parte del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

El Dr. Anthony S. Fauci, director del instituto, dijo en una entrevista: "Había dicho que estaría satisfecho con una vacuna con un 75 por ciento de efectividad. Aspiracionalmente, le gustaría ver el 90, 95 por ciento, pero no lo esperaba. Pensé que estaríamos bien, pero el 94,5 por ciento es muy impresionante".

Pfizer y Moderna anunciaron cada uno los hallazgos en comunicados de prensa, no en revistas científicas revisadas por pares, y las empresas aún no han revelado los datos detallados que permitirían a expertos externos evaluar sus afirmaciones. Por tanto, los resultados no pueden considerarse concluyentes. Los estudios continúan y las cifras de eficacia pueden cambiar.

Ahora será importante determinar si las vacunas funcionan igualmente bien en personas mayores y jóvenes, dicen los expertos. Los investigadores también quieren saber si las vacunas evitan que las personas propaguen el virus, un resultado ideal que podría ayudar a sofocar la pandemia.

Otra gran incógnita es cuánto tiempo durará la inmunidad proporcionada por las vacunas.

Una preocupación adicional es que ambas vacunas deben almacenarse y transportarse a bajas temperaturas, menos 20 grados para Moderna y menos 70 para Pfizer, lo que podría complicar su distribución, particularmente en áreas de bajos ingresos en climas cálidos. Aunque ambas vacunas están hechas de ARNm, sus requisitos de temperatura difieren porque usan formulaciones de grasa diferentes y patentadas para encapsular y proteger el ARNm, dijo Ray Jordan, portavoz de Moderna.

Otras vacunas contra el coronavirus que se están desarrollando solo necesitarán refrigeración. Si se maneja incorrectamente, las vacunas pueden volverse inactivas.

Pero el lunes, Moderna dijo que los investigadores habían descubierto que su vacuna tenía una vida útil en el refrigerador más larga de lo que se pensaba anteriormente: 30 días, no siete. Y durará 12 horas a temperatura ambiente, dijo la compañía.