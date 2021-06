Continúa el plan de vacunación contra el coronavirus a docentes y no docentes en toda la provincia. Sin embargo, más de 5.000 docentes mendocinos decidieron no aplicarse la vacuna y desde la DGE intentan convencerlos para que se inmunicen.

En ese sentido, Patricio Cabral, jefe de Gabinete de la DGE, dialogó con El Interactivo, que se emite de lunes a viernes por Facebook y YouTube de El Ciudadano, y dio detalles al respecto.

“Cuando comenzamos con el relevamiento de vacunación fue activar un módulo donde señalábamos que tenían que expresar los docentes su voluntad o no de recibir la vacuna. Durante el mes de marzo fueron mil docentes que decidieron no recibirla y al momento nos figuran cerca de 5 mil que manifestaron en el GEM que decidían no recibir la vacuna", comenzó Cabral.

-¿Cuál es el universo?

"Es personal docente y no docente, es el universo son unos 63.000 agentes de la educación. O sea es menos del 10%", sostuvo el funcionario.

¿Esto se replica en otras partes del país?

"Nosotros tenemos la ventaja de contar con el sistema GEM, no todas las provincias han hecho este relevamiento. La mayoría tiene un sistema de inscripción y no tengo información de que hayan hecho un conteo entre la planta de personal y los que no se han inscripto. Al menos no se ha comentado. Nosotros tenemos el GEM. No podemos comparar con la Sociedad Mendocina, no sabemos en Mendoza cuántas personas deciden no vacunarse, sabemos las que se están vacunando. Parece un número elevado porque nosotros lo tenemos contabilizado", aseguró.

Y continuó: "El vacunarse es un derecho, pasa a ser una decisión personal. No podemos obligar a la persona que vacunarse o no. Lo que sí, el que no se vacuna tiene que cumplir sus obligaciones como el resto sin estar vacunado. Es lo que han venido haciendo todos los docentes de la provincia, que han indicado clases sin estar vacunados"

¿El que dijo que no puede retractarse?

Consultado sobre esto, el jefe de Gabinete de la DGE manifestó: "Sí. Nosotros necesitábamos el número cuando comenzamos el proceso de vacunación para tener la cantidad de dosis a administrar en los operativos. Pero quien no ha recibido la vacuna y manifestó no querer recibirla no es limitante para recibirla en cualquier momento, cuando le toque en el grupo que corresponda".

¿Cuándo los 63 mil pueden estar vacunados al menos con una dosis?

"Eso depende de la cantidad de dosis que reciba la provincia, recibimos un primer lote en marzo, hicimos operativos donde en una semana vacunamos a más de 15 mil docentes. Después la llegada de vacunas fue más espaciada. También es criterio del Ministerio de Salud y el Gobierno de la provincia hacia donde se orientan las vacunas. Entendemos que nos quedará pendiente con las dosis que han llegado el grupo 5, que son institutos de educación superior y secundarios, que trabajan en su mayoría desde la virtualidad. Por eso avanzamos primero con los que estaban trabajando en la presencialidad", concluyó el funcionario provincial.