Mario Kempes habló sobre el coronavirus: "Tengo miedo"

Estados Unidos es el primer país con más infectados por el COVID-19. Superó a China e Italia. El número de casos superó los 93 mil contagiados y lleva 1384 muertos. La pandemia superó los 50 estados y un tercio de la población está bajo medidas extremas.

Mario Alberto Kempes hace varios años está instalado en La Florida, junto a su mujer y sus hijas. El exfutbolista, quién está considerado entre los 5 mejores de la historia, en dialogó con El Ciudadano, brindó detalles sobre la situación que atraviesa el país donde hoy reside: “A California la han cerrado. Las playas de Florida están cerradas. Nueva York es un caos y bloquearon los aeropuertos. Hay mucha preocupación en las calles. Los hospitales sigue en estado de alerta. Cada día crece más el miedo”, describió.

Durante su periodo de cuarentena, el oriundo de Bell Ville, Córdoba, asegura que no cambió su rutina diaria ya que trabaja desde su casa para la cadena ESPN, pero aprovecha para salir a caminar por las mañanas: “No está prohibido, por ahora, salir a caminar. Lo hago todas las mañanas. A la playa dejé de ir porque no se puede. La semana pasada fui, sin saber que iba a empeorar la situación. Tuvimos mucho cuidado y estuvimos lejos de la gente, pero uno nunca sabe”, reafirmó.

No obstante, se sinceró con lo que le está pasando: “Yo tengo miedo. El día que me toque, me tocará. No hago cosas que sé que me van a perjudicar. Estoy rodeado de mi familia. Mira si cometo una pelotudez y después la tienen que pagar mis hijas y mi mujer. Estamos todo el día juntos”, contó angustiado.

En otro orden, el campeón con la Selección Argentina en 1978 se refirió a los problemas que existen en los supermercados para comprar accesorios de prevención: “Si encuentras alcohol en gel, es un milagro. Hay cosas que ya no se consiguen porque la gente en la desesperación se llevó todo. Acá son muy alarmistas. Llenan las despensas con cosas que capaz no le sirven. Liquidó el jabón en gel. También, los papeles higiénicos, que no sé por qué se lo llevaron. Un caos absoluto. Hay mucho pánico”. Y agregó: “Están limitando la compra de alimentos. Dos unidades por personas”, subrayó.

Con el incrementó de los afectados durante el último fin de semana en Estados Unidos, el Gobierno de Donald Trump comenzará a tomar medidas más drásticas para evitar la expansión del Coronavirus. A raíz de esto, el Alcalde de La Florida tiene pensado poner cartas en el asunto cuanto antes: “Van a implementar el toque de queda”, adelantó el Matador.

Por otra parte, Kempes revolvió el pasado con los inicios de esta enfermedad y acusó a los chinos de ser los responsables: “Son los culpables. El virus salió de allá. Ellos se tienen que hacer cargo para encontrar la vacuna. Son los responsables y deben asumir esa responsabilidad. Me imagino que inventarán algo, pero le va a costar mucho encontrar la solución al problema”, sentenció el campeón con River en 1981.

“Hubo un vicionista que anticipó todo lo que se venía y nadie lo escuchó. Fue Bill Gates, quién dijo que ´hay mucha preocupación por las armas nucleares pero lo que se viene es un virus que arruinará el planeta´. Después a Bill Gates lo llamamos loco por ser un vicionario”, recordó el exfutbolista, buscando una explicación a todo esto.

Mas allá de que vive en el exterior, el Matador no esquiva lo que sucede en nuestro país. Él viaja seguido a su Córdoba natal, donde tiene familiares. El ex Rosario Central se muestra preocupado por el panorama: “No entiendo lo que pasa en la Argentina. Tomamos precaución tarde. Y subestimamos todo. Hasta que no le pase a algún familiar o amigo íntimo, decimos: ´A mí no me va a tocar´. Siempre con las mismas exclamaciones. Y tenemos muchas deficiencias. Hasta que no tienes el cuchillo en la panza, no te das cuenta de que te van a enchusar. Eso es lo que nos pasa siempre”. Y agregó: “Esto no es joda. No es una broma. Es una cruda realidad. Ahora, en Argentina se viene el frio y va a ser peor”, relató con voz de preocupación.

Por su parte, Kempes enumeró las prohibiciones que se tomaron en los EEUU ante esta pandemia: “La MLS está parada. Todos los deportes suspendidos. Hasta los gimnasios están cerrados. Se prohibieron los asados en las casas y las visitas. No se puede hacer nada”.

A raíz del párate del futbol en la Argentina, opinó: “Es peligroso jugar en estas condiciones. A cancha vacía no se podía jugar. Era una locura. Y los futbolistas ¿que jugaban con escafandra que no podían contagiarse? ¿Que tienen equipos especiales para no tocarse ni rozarse? Que locura que se haya jugado en esas condiciones”, afirmó y comparó, al mismo tiempo, lo que le pasó a su querido Valencia: “Fue a jugar a Italia por la Champions contra el Atalanta a puertas cerradas y después enfrentó al Alavés. Están todos con el virus. Encima, después volvió a jugar con el equipo italiano. Tiene el 40 por ciento del equipo infectado”, reconoció.

No obstante, el Matador afiló su lengua y encontró culpables a la mala situación que padece el conjunto español con la cantidad de contagiados: “La culpa es de la UEFA y de la FIFA porque jugaron por Champions League”, acusó el delantero que marcó 149 goles con la camiseta blanca y naranja.

Por último, reflexionó sobre la dirigencia actual que preside el singapurense, Anil Murthy: “En Valencia soy querido por el público. No por su dirigencia. Solo respetado, digamos así. Los dirigentes no conocen nada de la Institución. Son personas que ponen dinero, pero del club no saben nada. Y se creen que son los dueños”, sentenció enojado por el contexto que padece el club que lo vio levantar la Copa del Rey en la temporada 1978/79.