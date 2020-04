La tenista rusa, María Sharapova, es una de las más bellas del mundo y además muy popular en las redes sociales. Mientras atraviesa la cuarentena como todos debido al coronavirus, la deportista tuvo una particular idea y original iniciativa para combatir el aburrimiento. Idea que por cierto enloqueció a sus seguidores: invitó a hablar con ella por teléfono.

Si si, no es ninguna broma, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la rubia explicó que intentó buscar una manera de estar en contacto con sus fieles seguidores para pasar la semana de una manera más rápida y pensó en una consigna especial.

"Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el aislamiento por el coronavirus. Quiero que me escriban sobre lo que piensan. Les dejo un número de teléfono y me podés mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil. Les voy a contestar", añadió y dio el número de su celular (americano): (+1)310-564-7981.

Al enviar un mensaje a este número la persona recibe otro sms con un mensaje escrito por la tenista en donde se le envía a la persona un link donde deberá dejar nombre, apellido, ciudad y correo electrónico. "Te dejaré un mensaje apenas pueda" se lee en el mensaje que se recibe.