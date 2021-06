La pregunta del millón: ¿Para qué lado va la capa blanca del barbijo?

Si bien ya pasó más de un año desde que el empleo de barbijo es obligatorio, como principal barrera de protección contra el COVID-19, aún surgen dudas sobre su correcto uso.

Junto a los inicios de la pandemia y ante la crisis laboral, muchos emprendedores se lanzaron, de manera estratégica, a la comercialización de tapabocas.

Con la moda a la orden del día, se volvieron una prenda más en el outfit diario, por lo que abundaron las variedades coloridas, con dibujos, brillos y colgantes.

Ahora bien, ¿son estos eficientes para evitar la transmisión del coronavirus? Sin dudas, es mejor usar algo que nada, pero si realmente apuntamos a la protección, lo ideal es optar por los quirúrgicos o los realizaos por científicos del Conicet, Atom Protect, por ejemplo.

Este no es el único punto de debate. Es cierto que el material de la mascarilla es uno de los factores determinantes, pero si no se usan de manera adecuada, no podrán cumplir con su función principal.

Una de las principales recomendaciones es no tocar el cubrebocas mientras se lleve puesto.

¿Cuál es el uso correcto del barbijo quirúrgico?

Pese a la diversidad, hay quienes son fieles a los cubrebocas que diariamente emplea el personal médico y sanitario.

El uso de estos reducen el esparcimiento de partículas portadoras de bacterias o virus generadas al estornudar o toser, por ejemplo.

Pero algo que aún no está claro para muchos, es cómo se coloca de manera correcta.

Que cubra nariz y boca, es lo principal, pero hay que saber bien cuál de las dos caras va hacia adentro y cuál hacia afuera.

Según la marca, el color de las capas puede variar, pero todos tienen una más clara que la otra y, en la parte superior, una delgada línea plástica que ayuda a que el usuario moldee la mascarilla en la zona de la nariz.

Nos vamos a detener en el tema 'colores'. Para despejar dudas, siempre la capa más oscura debe ir hacia afuera. Esta funciona como filtro, que repele los fluidos. En tanto, la otra cumple una función absorbente.

La parte de color debe ir hacia afuera.

Recomendaciones brindadas por la OMS

Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz. Es importante que no haya espacios de separación con la cara.

No tocarla mientras se lleve puesta.

Quitársela con la técnica correcta, sin tocar su parte frontal.

Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón, si están visiblemente sucias.

En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca.

No reutilizar las mascarillas de un solo uso y desecharlas inmediatamente una vez utilizadas.