La dura advertencia de una especialista: "La pandemia no terminó"

Luego del anuncio del Gobierno nacional sobre las nuevas flexibilizaciones a raíz del escenario sanitario actual, la patóloga y pediatra argentina residente en Reino Unido Marta Cohen advirtió la importancia de seguir usando el barbijo y resaló que la pandemia "no se va a terminar".

En diágolo con La Red, la especialista reconoció que "en la Argentina los casos están bajando", aunque advirtió que "las muertes siguen siendo altas, ya que hay más casos de los que se identifican".

Si bien sostuvo que Latinoamérica atraviesa una baja en los contagios, consideró a esta situación como "algo transitorio".

Con respecto al escenario actual en el país, Cohen lo comparó con lo que ocurrió en Reino Unido. "El 15 de mayo teníamos 2 mil casos, y a fines de mayo estábamos en 20 mil, en julio 60 mil casos, y julio es como la época de enero de la Argentina. Ojalá que no pase allí", resaltó.

"Yo siempre cuento que el barbijo da una protección del 67%, evita que yo contagie a otros y que otros me contagien a mi, y si uno se contagia la carga viral que ingresa al organismo es menor en quien tiene barbijo que en él que no lo usa porque las personas sintomáticas tienen una carga viral más alta que los asintomáticos. Es importante continuar con el uso del barbijo y ser responsables", afirmó.

Y agregó: "La comunicación tiene que ser que los casos están bajando, que tenemos derecho a flexibilizar y a disfrutar de esta primavera, pero esto va a ser temporario, y va a depender de nosotros, de que usemos el barbijo, de mantener la distancia social, que nos vacunemos, y eso es fundamental para seguir con esta vida mas flexible".

Y reflexionó al respecto: "Si no, hay que ver lo que pasó en Israel, donde los casos bajaron pero luego subieron".

La reconocida profesional sanitaria indicó que participó de una reunión de la Asociación Real de Medicina, donde concluyeron que la pandemia "está lejos de haberse terminado".

"No podemos decir que terminó, porque no sería extraño que haya nuevas variantes sobre todo en África, un continente que está teniendo muchos casos y poca vacunación. No sabemos qué es lo que nos depara el futuro", añadió.