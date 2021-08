Jorge Geffner: "Creo que la variante Delta va a terminar desplazando a las otras"

Tras una relativa calma, la nueva cepa Delta volvió a encender las alarmas entre los expertos, personal de salud y el Gobierno Nacional. En las últimas semanas hubo varios casos sin nexo y, en algún punto, provocó incertidumbre sobre si existe circulación comunitaria de la variante o no.

Por eso, en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- los periodistas Gabriel Landart y Luis Vidal hablaron con el inmunólogo y coordinador de la unidad coronavirus COVID-19 del Conicet, Jorge Geffner, quien dio algunas respuestas y pronósticos sobre la cepa Delta.

- Hay cinco casos sin nexo epidemiológico.

- Sí, estamos ante una variante que se adueñó de todo el hemisferio norte en poco tiempo. En un mes y medio. Nosotros no tenemos formalmente todavía la definición de que exista circulación comunitaria, eso depende de cuántas nuevas secuenciaciones sin nexo siguen apareciendo.

"Es un problema de tiempo, porque si hoy no podemos poner el sello de circulación comunitaria, se lo vamos a tener que poner en dos o tres semanas. Estamos en los albores de la circulación comunitaria. Eso plantea desafíos importantes, uno en el terreno de la vacuna, completar las dos dosis. Otro sacarnos de la cabeza esa idea de que la pandemia ya pasó. Como tenemos menos números de casos, menos internaciones en terapias, menos fallecimientos tenemos que sacarnos esa idea. Se demuestra en países que no lograron vacunar a toda la población adulta como Estados Unidos", señaló Geffner.

"Tenemos que prepararnos para mantener una relativa tranquilidad, con cuidados y avanzando con las dos dosis de vacunas", agregó.

- Estamos en plena campaña electoral, ¿Cree que este tema se ha metido bajo la alfombra para no dar malas noticias?

- Son dos situaciones, una objetivamente no podríamos... Incluso aunque quisiera el Gobierno dar eso ni no tuviéramos menor cantidad de casos. Hay un elemento de la realidad en el cono sur, Uruguay y Chile tuvieron incluso la disminución más dramática que la nuestra. Estamos ante una tranquilidad, donde uno podría cotejar ciertas aperturas. Ahora es verdad lo que vos decís, lo que es malo. En esta necesidad de diferenciar el lado de la grieta, de dar buenas noticias o alentadoras, entramos en un terreno complicado.

"Hay mensajes de distintos lugares políticos que se interpreta como que ya pasó. Estamos circunstancialmente mejor, pero si no avanzamos en lo que tenemos que avanzar vamos a volver a estar mal", aseguró el inmunólogo.

- Veo aperturas que no tienen sentido, se entiende que hay un criterio que es la disminución de casos, pero estamos a la puerta de una tercera ola. Por eso no entiendo la cantidad de aperturas, el turismo, de hecho provincias con Córdoba que tiene cantidad de casos.

- Yo creo que habría que buscar un punto intermedio, pero está lejos de esta tanda de aperturas que implica que vos viajes en colectivo y haya una cantidad de personas paradas. El otro día viajé en sute hasta Palermo y realmente había demasiada gente más allá de que todos tenían barbijo.

"Si bien estamos más tranquilos, estamos frente a un escenario que como tantas otras veces no estamos seguros. Que va a haber circulación comunitaria estamos seguros, ¿va a ser tremenda? No sabemos. Pero bueno, nos tenemos que poner en un escenario donde puede haber una realidad complicada para prepararnos mejor. La retórica de las intervenciones y las medidas de ampliar aforo no se condicen con lo que vemos en el hemisferio norte", opinó Geffner.

"En Argentina vamos a tener un aumento de casos, cuyo número es difícil predecir. Ahora, hay dos realidades en el hemisferio norte: Reino Unido y otra es Estados Unidos. Reino Unido tiene 30 mil picos de casos por día con un nivel muy bajo de fallecidos porque aumentó mucho la vacunación y el movimiento antivacunas es flojito. En cambio en Estados Unidos es muy fuerte", explicó.

"Nosotros tenemos la ventaja de que la gente se predispone a vacunarse masivamente. El tema es que estamos flojos en la segunda dosis, para combatir a la variante Delta necesitamos dos dosis que se puede lograr por vacunación homóloga o heteróloga. Porque con una sola dosis todos los mayores de 40 años tienen una pata floja", insistió.

- Un interespectador dice que habría que hacer como que es comunitaria la circulación y cuidarse de esa manera.

- Yo creo que eso es cierto. Hay ciertas definiciones formales para declarar circulación comunitaria, pero hoy hay que ponerse las pilas. Entonces asumamos que existe la circulación, aunque sigamos con un 70% de prevalencia de Manaos. Repensemos las liberaciones, también repensemos la liberación del tránsito de pasajeros en Ezeiza, porque se habla de liberalizar los ingresos. Cualquier persona que viene del hemisferio norte si trae la infección trae la Delta porque es lo único que está circulando y es lo que tenemos que contener.

- En Mendoza tenemos el viento zonda, que genera alergia. La rinitis fue considera síntoma de COVID-19 y muchos han tenido dudas por eso. ¿Qué hay que tener en cuenta?

- En este escenario tendría una actitud agresiva con la duda. La rinitis puede ser por el viento zonda, porque se acerca la primavera o también por la variante Delta. La Delta no se presenta normalmente como las otras, con anosmia, pérdida de olfato y el sabor. Entonces, ante la duda hay que testearse.

"Uno se testea y hasta el resultado del testeo mantenés el aislamiento. Hay que meterse las pilas y actuar enérgicamente. Fíjate lo que pasó en Córdoba, un solo paciente contagió a decenas y decenas. Llegamos a la situación de que por una sola persona llegamos a 200 aislamientos. Hay que tener una actitud enérgica y responsable".

"Yo no sé cómo venían en Mendoza, pero hubiera mantenido una apertura absolutamente controlada, con las burbujas y demás. No me gusta que se fue para atrás con eso y sobre el escenario Delta una presencialidad completa. Habría que hacer un análisis de cada una de las escuelas, porque airear los ambientes es un asunto real y absolutamente importante. Por ahí tenés una escuela que está en un barrio de buen nivel económico, que está bien ventilada y tenés aulas en un país de tanta pobreza como Argentina que tenés que tener una conducta más conservadora en cuanto a la asistencia. Hay que adaptarse a eso, una apertura generalizada no está de acuerdo con la actual situación y la amenaza de la Delta", consideró el inmunólogo.

- Teniendo en cuenta también el transporte.

- Absolutamente. El transporte es crítico. En CABA cuando vas a las grandes estaciones de trenes el amontonamiento infernal de las personas es un caldo de cultivo para la circulación.

- ¿La fiebre es síntoma en esta variante?

- Sí, se mantiene. Aunque con Manaos tenías más temperatura. Hay muchos casos de rinorrea, que te gotea un poquito de agua por la nariz y es la forma de presentarse. Una persona que está con la variante Delta cuando le hacés el hisopado la carga viral puede ser hasta 100 o mil veces más alta en relación a las otras variantes, por eso es más contagiosa.

"Creo que la variante Delta tiene características muy particulares en cuanto a contagiosidad, creo que va a terminar desplazando a las otras. Ojalá me equivoque, pero tenemos que trabajar en una hipótesis probable para que se acondicionen las cosas", vaticinó.

- ¿Esta experiencia de pandemia está quedando escrita en algún lado? Porque dentro de 100 años puede haber otra pandemia.

- Pregunta compleja y profunda. Primero que nada no vamos a tener que esperar 100 años para futuras pandemias, mucho menos. Hubo epidemias por otros coronavirus hace 10 y 20 años atrás y nos amenazó una epidemia por Influenza modificado.

"Seguimos sin aprender colectivamente. Vos agarrá un mapamundi, donde implica que el verde oscuro tiene mucha gente vacunada y verde claro no. África tiene un 3% de acceso a la primera dosis. Es un lugar malísimo desde lo humanitario y segundo un caldo de cultivo para que se generen otras variantes. Te podría sumar el cambio climático y el calentamiento global. Son aprendizajes obvios, que por lo menos en las grandes esferas de decisión no se están teniendo en cuenta".