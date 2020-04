La cuarentena por la pandemia del coronavirus le permite a muchos artistas disponer de más tiempo en sus días y esto genera un ida y vuelta interesante en las redes sociales. A través de un vivo en Instagram con José Santana, periodista de Puerto Rico, Itziar Ituño, actriz que interpreta a Raquel Murillo (Lisboa) en La Casa de Papel, habló de todo en una entrevista online.

La actriz española aprovechó el momento en la red social para responder preguntas de sus fans y sorprendió con las mismas al hablar de temores personales pero también detalló las cosas que no le gustaron en su papel de la serie española más popular y por supuesto le preguntaron por la continuidad de la misma.

A la hora de responder sobre qué cosas no le gustaron de interpretar a Raquel Murillo, que posteriormente se une a la banda de atracadores como Lisboa, la actriz española dejó en claro que "le hubiese cambio el final de la tercera temporada. Raquel es una policía entrenada, no se hubiera caído del árbol. Quizás se le rompía el pinche con el que escalaba pero caerse no".

Al ser consultada sobre qué otra cosa le hubiese gustado cambiar en el guión referido a su personaje, la cantante fue clara al responder que "me hubiese gustado que tenga mas protagonismo en el plan, que no sea un personaje más entre los otros. Y por otro lado, tener mas contacto con los personajes con Tokio (Úrzula Coberó), con Helsinki (Darko Períc), con Palermo (Rodrigo De La Serna), creo que habría sido muy interesante".

"Me quedé con ganas de que empiece el matriarcado" manifestó la actriz haciendo referencia a la frase que quedó petrificada en la voz de Nairobi (Alba Flores).

La persona detrás del personaje

Pero no todas fueron preguntas para Lisboa sino que sus seguidores y fanáticos quisieron conocer más a la persona que está detrás de la máscara y allí fue donde todos se sorprendieron. Es que interpretando a Raquel, una policía fuerte y de carácter, se encontraron con una Itziar que no tuvo problemas en contar sus miedos y debilidades. "Le tengo miedo a la enfermedad, a la muerte, a la soledad, a quedarte sola en el mundo y perder a los que tengo alrededor. Le tengo miedo a la codicia humana y a la envidia, que quizás yo tenga de todo eso pero le temo".

Su fanatismo por Residente

Al momento de manifestar sus gustos, José Santana le preguntó si era real de sus fanatismo por René (Residente) e Itziar asintió con una enorme sonrisa, al respecto dijo "Los vi en Bilbao, tuve el lujo de poder verlos en vivo y en directo. Me encantan las letras. Latinoamérica me hace llorar, me gusta la música con mensaje y espíritu critico."

Hasta fantaseó con tener la suerte que tuvo Neymar y poder contar con el cantante en algún capítulo de La Casa de Papel: "Me encantaría que haga una intervención en LCDP, seria interesante".

¿Hay 5° temporada?

La pregunta que todos nos hacemos y la respuesta fue algo esperada. La actriz europea especificó que con la pandemia no saben el destino que tendrá todo aunque "la lógica da a pensar que puede que haya otra temporada para cerrar la historia pero de momento por la pandemia no hay nada confirmado".