Israel vacunó a más del 70% de su población en dos meses

En apenas dos meses, Israel ya vacunó a más del 70% de su población mayor a 16 años. El plan que desarrollan es un éxito y se ha posicionado como el país con más vacunas per cápita del mundo.

Sobre esto brindó testimonios en El Interactivo Marcel Iosef, un ciudadano israelí. A modo de ejemplo, habló de su situación: "Estuve algunas semanas reacio a darme la vacuna, tenía dudas. No sabía si confiar. Luego me decidió y un día llamé al servicio médico, 17.40 pedí el turno y me dieron el turno. Para las 18.12 me estaba dando la vacuna".

Lo llamativo, es que no hay espacios públicos exclusivos de vacunación, sino que se ofrece también en mercados o bares.

Hay quienes aseguran que esta masiva campaña tiene un trasfondo político, por las próximas elecciones del 23 de marzo. Según Iosef, "por un lado se cree que se hace esto por los juicios en contra del Gobierno, para que la gente preste atención a otra cosa" y, además, consideran que "esto va a traer a muchos turistas vacunados", lo que serviría de paliativo para la economía en crisis.

“Hay optimismo, la gente se releja más. El otro día hubo festividades, donde la Biblia dice que tenés que divertirte, pasarla bien. Hubo muchas fiestas en la calle y se tiene miedo de que volvamos para atrás con los contagios", contó.

Marcel Iosef es oriundo de Buenos Aires, de familia judía, y hace cinco años que reside, junto a su esposa, en Tel Aviv. "Argentina es muy difícil, si alguien me está viendo le recomiendo irse de su casa, irse de su lugar, volver siempre pueden y si se les hace difícil, van a terminar siendo más fuertes. Ahora hay que redescubrirse. Hay que ser fuertes, estamos en la lucha todos los días”, concluyó.