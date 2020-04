Reino Unido registra nuevo récord de fallecidos en un día por coronavirus

Un total de 938 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas en el Reino Unido, lo que marca un nuevo récord diario de fallecimientos por segundo día seguido y eleva el total a 7.097, informaron autoridades sanitarias.

El total de casos en el país aumentó a 60.733 tras la detección de 5.492 contagios en el mismo periodo, agregó el Ministerio de Salud británico en un comunicado.

La salud de Boris Johnson

Según informa la BBC, a lo largo de la tarde del martes, la situación del primer ministro ha empeorado y, por consejo de su equipo médico, fue pasado a la unidad de cuidados intensivos.

Johnson, de 55 años, había sido llevado al hospital St. Thomas de Londres el domingo por los "síntomas persistentes" de COVID-19.

Poco antes, el ministro Michael Gove había dicho que a Johnson se le había administrado oxígeno pero no se encuentra conectado a un respirador. "No ha requerido ventilación mecánica o asistencia respiratoria no invasiva".