Inmunidad: ¿qué pasa si tuviste covid y te aplicaron 1 o 2 dosis?

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30, entrevistamos a Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del Conicet, quien habló sobre la inmunidad que generan las vacunas en las personas que contrajeron la enfermedad. Con respeto a este tema, indicó: "Algunos previamente infectados con una única dosis tienen una respuesta inmune muy fuerte, más que el que no está infectado con dos dosis".

Efecto con retardo

La primera vez que una persona se infecta con el virus que causa el COVID-19, su cuerpo puede demorar varios días o semanas en desarrollar y usar todas las herramientas necesarias para combatir los gérmenes y vencer la infección. Después de la infección, el sistema inmunitario recuerda lo que aprendió sobre cómo proteger al organismo de la enfermedad.

El organismo conserva algunos linfocitos, conocidos como "células de memoria", que entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a encontrar con el mismo virus. Cuando se detectan los antígenos familiares, los linfocitos B producen anticuerpos para atacarlos.

En tanto, los expertos siguen estudiando para comprender durante cuánto tiempo estas células de memoria pueden proteger a una persona contra el virus que causa el COVID-19, es por eso que las vacunas desarrollan una inmunidad extra.

Y agregó: "Está muy bien protegido, pero durante cuánto tiempo no lo tenemos claro. Estamos pensando que quizá por un año en los vacunados, quizá en el caso de vacunación más previa infección sea por un poco más de tiempo. Es una muy buena protección que no sabemos por cuánto tiempo" explicó el profesional.

Al consultarles un paciente recuperado y vacunado con una dosis, puede contagiar, Geffner manifestó: "Sí, asumimos que la vacunación tiene una tremenda efectividad para prevenir cuadros severos. Vos te vacunás y tenés chances 15 veces menor que alguien no vacunado en cuanto a la posibilidad de contraer una infección severa", dijo el especialista.



"Pero si vos tenés un contacto estrecho 48 o 72 horas antes, aun estando vacunado, ese virus logra replicar en el tracto aéreo superior, por lo que podés transmitir la infección. Por eso el vacunado tiene que seguir protegiéndose, con uso de barbijo, aislamiento porque sí puede transmitir la infección, ya que va a tener menos chances de transmitirla en relación con un infectado, pero igualmente la transmite", recordó.

"Puede ser, pero hay que ver los datos", respondió Geffner sobre las revelaciones del instituto Gamaleya que indican que ellos probaron que los vacunados no contagia, y agregó: "Sacar una conclusión así es enorme. No tenemos acceso de algún dato riguroso y serio que demuestre efectivamente esto".

"Por lo tanto, creo que las indicaciones son correctas. Los vacunados, con cualquiera de las tres que estamos usando Sinopharm, AstraZeneca o Sputnik deben seguir con las medidas de protección. Si mañana con un estudio serio llegamos a la conclusión de que no transmite, cambiaremos la conducta, pero por eso siguen las medidas de cuidado", refutó.

Vacuna AstraZeneca en Italia

En Italia dejarán de vacunar a menores de 60 años con AstraZeneca, por lo que Geffner disipó las dudas sobre los efectos adversos que puede generarle a los que son inoculados con esa vacuna: "El asunto es así, si yo tomo toda la población vacunada y la comparo con una población similar no vacunada y hago el paralelismo entre ambas no encuentro incidencia en un evento adverso significativo en la vacunada frente a la no vacunada".

Y agregó: "Ahora, si vos tomás una subpoblación que son mujeres de entre 30 a 55 años se observa una muy baja incidencia de fenómenos trombóticos en las vacunadas. Pero muy baja, eso significa que son uno en 100 mil o uno en 150 mil femeninas vacunadas", explicó.

"Eso no saltó antes en estudios de fase 3 porque es de 30 mil personas y la frecuencia es tan baja que no saltó en este tipo de estudios. Si es una frecuencia tan baja no es desaconsejable. Seguimos con la vacunación y nosotros no tuvimos ni con Oxford AstraZeneca o con Sputnik eventos trombóticos denunciados hasta el momento", reflexionó.

Ya además agregó: “Cada uno tiene que consultar con el médico, ya que tomar aspirinetas si tenés acidez gástrica o principio de úlcera no siempre es recomendado".

"Hoy sabemos el mecanismo, son anticuerpos que producís luego de la vacunación que interactúan con un factor de las plaquetas, esos anticuerpos los desarrollás recién a día 8 o 10 de vacunación".

"Sí, son manifestaciones que nosotros manifestamos como leves, no implica que no la pases mal un día, hay un porcentaje, que dependiendo de la vacuna puede ser entre el 20,30 o el 40% de las personas inoculadas con Sputnik y con AztraZeneca que hacen fiebre, que hacen 38° o 38,5 y tienen fatiga, dolor muscular o cefalea", expresó sobre casos de colocada la primera dosis aparecen síntomas parecidos a coronavirus.

"A las 48 horas todo ese cuadro se revierte, por eso lo catalogamos dentro de lo que son manifestaciones leves, que en absoluto contraindican la aplicación de la vacuna".

Variante Delta en el país

En los últimos días se confirmó que la variante Delta tiene dos casos en Argentina, por lo que podría disparar una nueva ola de casos, sobre eso Geffner expresó: "Es una de las cuatro variantes que llamamos de preocupación. No sabemos todavía si la variante Delta es más agresiva, pero tiene algo que preocupa, escapa parcialmente a la acción protectora de las vacunas".

"Si te vacunás estás prevenido, pero ya no se habla de una eficacia de 90%, sino del 70% con esquemas de una dosis baja más todavía. Es motivo de preocupación, en Reino Unido ha aumentado en una semana a 8 mil casos, de 0 fallecidos a 17 antes de ayer".

Y agregó: "Además, se está extendiendo en la gente no vacunada, principalmente en la población escolarizada de primaria y secundaria".

-¿No disiparía el temor a vacunarse el poder elegirla?

-Es complicado, desde el ámbito de Salud si vos sabés que las vacunas son en general igualmente efectivas y todas lo son, sería una logística complicada. Vos descongelás para 5 dosis, si la tercera quiere otra vacuna tendrías que descongelar otro dial. Es complicado. Que se queden todos con la tranquilidad de que todas las vacunas son seguras y efectivas. Hay que vacunarse, tenemos una ventaja en Argentina de que no tenemos un sector importante de la población que no se quiera vacunar como sí lo tiene Estados Unidos donde no logran la famosa inmunidad de rebaño.