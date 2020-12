Idas y vueltas: ¿podrán los mayores de 60 años recibir la Sputnik V?

Vladimir Putin, el presidente ruso admitió en las últimas horas que aún no se ha aplicado la vacuna rusa Sputnik V porque “no es recomendable para mayores de 60 años”.

El mandatario ruso tiene 68 años de edad.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo el presidente ruso.

La Sputnik V fue aprobada en Rusia para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años. Es en este sentido que Putin dijo en las últimas horas que: "A la gente como yo la vacuna todavía no llega”.

Buscando llevar confianza Vladímir Putin prometió en su última rueda de prensa que se vacunará contra el COVID-19, sin falta, "apenas sea posible”.

La repercusión en Argentina

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, fue consultada en medios porteños sobre las recientes declaraciones de Putin y sobre el dato de que el fármaco no es de momento, recomendable para mayores de 60 años y en ese sentido la funcionaria aclaró que "están a la espera de esa información".

"Hasta ahora los datos analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años", aseveró Vizzotti que luego explicó que se trata de un procedimiento regular dentro de las etapas de ensayos clínicos donde se hacen análisis por grupo etario.

"Nos contaron que ya evaluaron en el comité independiente los mayores de 60 y lo elevaron al Ministerio de Salud y están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso", aclaró Vizzotti desde Moscú.

Por otro lado, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak intentó llevar calma y dijo en una entrevista a medios porteños que la autorización para que el fármaco sea aprobado en mayores de 60 años, “llegaría la próxima semana”.

"No se está aplicando en mayores de 60 años masivamente, sí como parte de una rama de la investigación. Rusia, a diferencia de casi todos los demás países del mundo, comenzó a vacunar con sus ensayos clínicos prácticamente terminados, pero con la vacuna todavía no aprobada por las autoridades regulatorias mundiales", explicó el funcionario bonaerense.

Además Kreplak dijo que en Rusia comenzó la vacunación masiva, pero de ciudadanos menores a los 60 años y teniendo como foco de prioridad a los trabajadores sanitarios, ya que estos son los más expuestos y a la vez primordiales en el combate contra la pandemia.

"Están esperando terminar de presentar los papeles ante las autoridades regulatorias, que las aprueben y ahí sí, hacer la vacunación masiva a todos los mayores de 60. Los resultados son de absoluta seguridad y vienen muy bien", agregó el funcionario.

"No están haciendo la vacunación masiva por fuera del protocolo porque no está aprobada. Cuando la vacuna llegue a la Argentina vamos a estar en las mismas condiciones seguramente. Esperemos que de acá a fin de año podamos tener la autorización para mayores de 60 años", cerró Kreplak.