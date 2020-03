Ginés González García: “Extender la cuarentena es una decisión de día a día”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió a la situación de la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus. Y aseguró que "la única forma de distribuir con equidad un recurso escaso es que lo manejemos centralizadamente y en este sentido estamos protegiendo con equidad a todos".

En una charla con el noticiero de la TV Pública, Ginés aseguró que "no tiene ningún sentido, sobre todo en un esquema solidario como el que plantea el gobierno Nacional, que son recursos que compra y distribuye el gobierno nacional, con dinero que distribuye la Nación".

"Eso significa que, por ejemplo el aumento de sueldo que va a haber para el personal de Salud, lo va a pagar Nación, sea público o privado. Hay muchas razones por las cuales estamos haciendo esto a favor de todos", indicó el funcionario nacional.

El ministro finalizó diciendo que: "he visto que algunos líderes, gobernadores, o jefes es como si no hubieran escuchado lo que dijimos. Acá no hay política interna, acá hay una política para todos que es la única garantiza que les podemos dar que esto va a ser con equidad".