Estalló la polémica tras el lanzamiento de las 'camas-ataúd'

La pandemia de coronavirus en el mundo perforó la barrera de las 300 mil muertes y ha provocado desastres en la economía global.

Los efectos mortales del virus, sacuden a los países que tienen una alta densidad poblacional o que no efectuaron (o efectúan) a tiempo estrategias sanitarias dedicadas a la contención del COVID-19. Pero además, el agravante se produce en aquellos lugares del globo donde la pandemia no solo se expande raudamente sino que muchos de sus habitantes, gran parte o la mayoría, tienen escasos recursos económicos para poder hacerle frente a todos los trajines que esta conlleva: comercios cerrados, hospitales desbordados, la posible ausencia de un vehículo y distancias abrumadoras que complican el día a día, la falta de dinero para la compra de insumos médicos o de limpieza, etc.

En un contexto aterrador pero real como el que intentamos describir más arriba, hay miles de personas que mueren en la pobreza.

La causa final de su deceso termina siendo el COVID-19 en muchos casos,pero su vida diaria ya resultaba brutalmente dura antes de todo esto y terminar cada día se podía volver una ‘ruleta rusa’.

Colombia es uno de los países sudamericanos donde la pandemia, está golpeando más duro. Hay más de 500 muertos y más de 12 mil casos confirmados de personas con coronavirus.

En el marco del desborde de cementerios, morgues saturadas y fosas comunes que se han cavado en diversos países para depositar a las víctimas del coronavirus, es que una empresa colombiana ha sacado a la luz un nuevo y polémico producto pensado para situaciones en las que se producen colapsos de las camas hospitalarias disponibles en los nosocomios: el nombre de este nuevo elemento -y cuyas fotos provocaron escándalo en las redes sociales- es: "Cama-Ataúd" y su uso ya se ha implementado en los centros médicos del citado país latinoamericano.

Los recursos sanitarios son escasos y limitados en muchos países que le hacen frente a la pandemia, por eso hemos visto escenas que recuerdan a las pinturas de época en tiempos de la Peste Negra. Algunas de las durísimas postales que han salido a la luz en este último tiempo, nos muestran la impactante construcción y puesta en marcha de fosas comunes, ataúdes abandonados en casas o en la vía pública, cuerpos que fueron incinerados caseramente por familiares o allegados de las víctimas, etc. Un lienzo horroroso, que refleja algo de la intrínseca naturaleza humana. Hablamos de conductas que están siempre latentes y agazapadas en lo más profundo del Ser y en momentos de caos, pueden emerger.

La obra titulada: "La peste de Nápoles", evidencia la cara más dura del descontrol, caos y la desesperación humana

Marketing mortuorio del Siglo XXI

La compañía de diseño ABC Displays, lanzó al mercado un tipo de camas de cartón, ecológicas y que tienen diversas características pero lo más impactante, lo que generó la nota de polémica es su capacidad para servir rápidamente como ataúd, en caso de que el enfermo no logre superar el padecimiento.

El gerente de esa empresa colombiana, Rodolfo Gómez, explicó a los medios que el producto es biodegradable y reciclable pero además que el costo total, en comparación al de una cama hospitalaria es del "40 % o menos"

Entre escenas medievales de muerte e inhumanidad y héroes anónimos que batallan contra la pandemia a lo largo y ancho del mundo, el marketing siempre está disponible para el mejor postor o los oportunistas.

En el manual de las Camas-Ataúd, se especifica que estas pueden resistir hasta 150 kg, que disponen de ruedas con frenos, capacidad reclinables, entre otras prestaciones.

“Las familias de bajos recursos no tienen cómo pagar un ataúd”, explicó el gerente de ABC Displays a los medios, replica infotechnology.com.

Con mucha serenidad y calma, admitió (ver nota en a24.com) sobre la función de ataúd que tienen estas camillas, que él espera que ni en Colombia, ni en otros países "se llegue a darle este uso". Tranquilo Gómez, seguramente podrás seguir durmiendo “como un ángel” luego de esto. Además hay motivos para que el empresario esté orgulloso de su producto, ya que el rédito económico no tardará en llegar: las camas-ataúd, se exportarán a países como Chile, Ecuador y Perú (según lo que asegura infotechnology.com.)

Por otro lado un corresponsal colombiano, asegura en Infobae, que los creadores de este invento admitieron que se podrán producir unas 3 mil camas de forma mensual. Otro elemento que resulta superador en comparación con sus homogéneas de metal, es que el coronavirus tiene menos tiempo de vida sobre la superficie de cartón, algo así como 24 hs, en cambio sobre las camillas clásicas de hierro puede permanecer hasta tres días.

En caso de que la persona que está sobre ella, fallezca. Los médicos pueden bajar el cuerpo con un sistema tipo ascensor, que evita la manipulación y ‘vualá’, queda un cadáver encajonado o mejor dicho, ¿“acartonado”?. Efectivo, simple y fácil. Marketing mortuorio del Siglo XXI.

El nuevo invento y la reacción en las redes sociales

El humor, es una herramienta muy útil para superar o distraernos del fracaso rotundo de haber venido al mundo. Y fue, una vez más, el protagonista de esta “película” de tintes horrorosos y al parecer ahora también, bizarros.

En Twitter la búsqueda del término “cama-ataúd”, es elocuente en torno al tema. A continuación algunas de las reflexiones de usuarios de la red social del pajarito azul.

Según Associated Press, los médicos han tomado con pinzas este nuevo elemento y admiten dudas en torno a la resistencia del peso máximo que soportan pero además, reparan en que las personas fallecidas por coronavirus deben ser puestas en bolsas de plástico que sirvan de protección para evitar contagios, por lo que igual habría que manipular el cadáver con el virus.

Ni hablar del hecho que representa estar peleando contra la enfermedad para lograr sobrevivir y que desde el nosocomio, te asignen una cama de este tipo. ¿Pensás que te transmitiría tranquilidad?

La “muerte bag in box”, no solo hace ruido desde lo ético, sino también desde lo funcional.