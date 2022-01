Flurona: cómo son los síntomas de la combinación entre gripe y COVID-19

Mucho se habla de la denominada ´Flurona´ y a pesar de que el Ministerio de Salud remarcó que "esta no representa una nueva variante o cepa del virus que causa la enfermedad por Covid-19", aún existen muchos interrogantes sobre si las vacunas tienen efectividad ante esta aparición o si, por el contrario, es menos infecciosa y por lo tanto, no produce riesgos mayores para la salud.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, Víctor Romanowski, vertió un análisis respecto de Flurona.

—¿Qué es Flurona?

—Flurona es conjunción de Flu y Rona. Flu de influenza, o sea gripe, y rona de coronavirus. Flurona no es otra cosa que la coinfección del mismo individuo con gripe y SarsCov2. Es una mezcla, donde el mismo individuo está infectado con dos patógenos distintos.

"No es nada raro, porque en invierno cuando la gente está en más lugares cerrados hay coinfecciones. Los mayores nos vacunamos contra neumococo y la gripe, una bacteria y un virus, los dos patógenos respiratorios que se transmiten de la misma manera que los coronavirus", manifestó.

—¿Esta unidad representa un riesgo mayor?

—No, no es riesgo mayor. En este momento el mayor riesgo es no estar vacunado contra el COVID-19, los resultados son muy positivos. La vacunación de gran número de personas ha mejorado las perspectivas del curso de la enfermedad, en general se infectan porque este tipo de vacunas que se administran ahora no bloquean el ingreso del virus. De manera que un vacunado puede ser infectado con coronavirus, pero el curso de la enfermedad es mucho más leve. Este es el kit para enfrentar la pandemia.

—Esta variante tiene resistencia de las vacunas?

—Flurona no es variante ni de la gripe ni del coronavirus, son dos virus independientes que en una mínima proporción de infectados ocurren al mismo tiempo. La misma persona puede infectarse con más de un virus distinto. Debería decirse que esa persona está infectada con el virus de gripe y con coronavirus, entonces puede llegar a manifestar síntomas de alguna de esas infecciones o bien ningún síntoma.

"Muchas gripes e infecciones con covid transcurren de manera asintomática o sintomática leve. Es difícil distinguir una manera sintomática leve de una gripe, que de una infección asintomática por coronavirus. Sobre todo hay que tener en cuenta que las chances de que eso ocurra aumentan en la medida que uno no se cuida, no mantiene cuidados para minimizar las infecciones. Es mucho más difícil que se infecte con los dos virus a la vez, es una cuestión de probabilidades", indicó el entrevistado.

De endemia a pandemia

Sobre la posibilidad de que en algunos meses la pandemia se transforme en endemia expuso eso "no quiere decir que sea más leve, es simplemente será una restricción geográfica".

Asimismo, puntualizó: "Con la endemia uno puede prever cuántos casos va a haber, mayor previsibilidad en fracción de esos casos que se dan graves. Eso para el sistema de salud es una ventaja. Sin embargo, me parece prematuro". Esto se debe a que "no todos los científicos coinciden en que estemos en fase final de pandemia y estemos yendo hacia la endemia. Eso se debe a la gran inequidad en la distribución de vacunas", detalló.

Con relación a este tema expuso que "hay que usar una estrategia global", porque “si disminuimos la circulación del virus en un lugar pero en otro no, el tránsito de viajeros es totalmente frecuente y no habrá posibilidad de controlar".

Cabe destacar que el médico informó optimista que en un lapso corto de tiempo se comenzarán a probar las vacunas de las llamadas "mucosales". Es decir, vacunas "que estimulan la inmunidad de mucosas" que van a "ayudar a frenar la infección", ya que se colocan puntualmente en la nariz".

Y concluyó recordando que "las vacunas que tenemos ahora no impiden la infección pero sí reducen el tiempo en que el infectado puede transmitir el virus y la carga viral. En la mayoría de los casos lo que sí reducen es la chance de tener una enfermedad grave y fallecer a consecuencia de eso", por lo que remarcó la importancia de completar el esquema de vacunación.