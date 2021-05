Fernández habló del acuerdo con Pfizer y las "diferencias ideológicas"

Una de las vacunas que varios países del mundo lograron adquirir para luchar contra el coronavirus fue la de Pfizer. Argentina tuvo varias idas y vueltas con el laboratorio norteamericano y su socio alemán BioNTech, que hasta ahora derivaron en que no se pueda celebrar un mutuo acuerdo para la obtención del afamado producto contra el COVID-19 que ellos producen.

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández habló de la actual negociación que el país lleva adelante con Pfizer y sostuvo que esta "nunca se interrumpió”.

En diálogo mediático, el mandatario nacional sostuvo que es "un delirio" especular con que la Argentina no quiere adquirirlas a esa firma "por cuestiones ideológicas".

"¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones que me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije que 'esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas", aclaró Fernández y añadió: "Siento que hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato que los que pusimos nosotros".

En la nota que el presidente dio a un periodista en la Quinta de Olivos, el presidente agregó que “la vacuna de Pfizer es muy buena, como la Sputnik, la AstraZeneca o la Sinopharm", y enfatizó: Es un delirio decir que no quisimos comprar por razones ideológicas. Si se aplica un poco la lógica, hubo 100 millones de vacunas reservadas en Estados Unidos pero también Pfizer tiene problemas en Europa".

Fernández aseveró que "están llegando vacunas, se aceleró la llegada y se va a acelerar en los próximos días", y reconoció: "No estoy conforme con la vacunación, pero nos va mejor que al resto. Tenemos mucha gente para vacunar y aún así hemos logrado avanzar, pero lo que más preocupa es que esta segunda ola (de coronavirus) ataca de manera más virulenta".

La posible extensión del confinamiento y la deuda con el FMI

Fernández no arriesgó si habrá o no más medidas estrictas en el corto plazo pero sostuvo: "En unos días vamos a ver los resultados" y estimó que "van a bajar los contagios y se va a ordenar el sistema sanitario".

"Se sale del problema evitando el contagio; en el vagón de un subte, un tren o un colectivo es muy fácil contagiarse", advirtió Fernández, y aseguró que "esto que ocurre acá es lo que me dicen" líderes europeos, como Antonio Costa (Portugal) o Ángela Merkel (Alemania), que "tienen los mismos problemas".

Otro de los temas ríspidos para la administración nacional, viene siendo la acordada con el FMI para postergar pagos de la millonaria deuda en dólares que Argentina mantiene con ese organismo y que en caso de que no salden compromisos a tiempo, se encaratularía al país en default, ergo el horizonte económico se tornaría complejísimo para el Gobierno.

“Algunos compañeros piensan que por hablar con alguien del Fondo uno se vuelve del Fondo, pero uno nunca olvida quién es uno ni a quién representa. Yo sé muy bien qué intereses represento, yo represento a los argentinos y siempre voy a decir lo mismo, que mi mayor preocupación son los que peor están, la ética de la solidaridad de la que hablaba Alfonsín me obliga a trabajar por ellos”, subrayó.

Al respecto, precisó que el Gobierno llegar a un acuerdo con el FMI para tener “más tiempo” para pagar la deuda y que, de esa manera “no padezcan más los que ya padecieron”, ya que “a la Argentina no se le puede pedir más porque ya ha dado mucho”.