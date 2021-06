Estudian aplicar la vacuna CanSino como segunda dosis de la Sputnik V

En la mañana de este sábado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció la falta de vacunas Sputnik V para aplicar la segunda dosis y la incertidumbre sobre cuándo van a llegar los componentes necesarios desde Rusia para completar la campaña de vacunación.

Es por eso que, en declaraciones con CNN Radio, el funcionario anticipó que el Gobierno evalúa la posibilidad de combinar la vacuna rusa con otra y la elegida sería la monodosis CanSino, de la cual llegarán 5.400.000 dosis, tras el convenio que firmó el Ejecutivo Nacional.

Si bien arribará otro vuelo desde Moscú con componentes 1 y 2 y, además, el Gobierno ruso confirmó que Argentina empezará a producir la segunda dosis de la Sputnik V el próximo viernes, Cafiero adelantó que la semana que viene se cumplirá el plazo de espera de dicha dosis para 400.000 personas, de las 6 millones en total que recibieron la primera.

Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero

Es por eso que se estudia la combinación, lo que de acuerdo al jefe de Gabinete se viene realizando en todo el mundo. "Angela Merkel aplicó dos dosis distintas en Alemania", aseguró. Sin embargo, explicó que aunque se está estudiando, el mecanismo todavía no fue aprobado por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) y son ellos quienes deben avanzar en "esas cuestiones".

De todas maneras, el político afirmó: "El adenovirus de CanSino es un adenovirus 5, y son vacunas que se pueden combinar". En ese sentido, la vacuna desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y la Academia de Ciencias Médicas Militares es similar a la AstraZeneca-Oxford, que es otra candidata para combinar con la vacuna rusa. Sin embargo, la CanSino tiene la ventaja de ser una de las pocas monodosis.

Para seguir llevando tranquilidad, Cafiero ratificó que "las vacunas no se vencen" y que el objetivo del refuerzo es terminar con la inmunización, ya que tener dos dosis es mejor que una, "pero no es que alguien no está protegido porque está en el día 91, eso no es real". Recordemos que en general hay tres meses de espera entre el primer y el segundo suero.

Así las cosas, el funcionario alertó que la variante Delta llegará "indefectiblemente" al país y que hay que avanzar con velocidad en la campaña de vacunació, redoblar los esfuerzos y respetar las medidas (como el cierre de fronteras) para atrasar la entrada de cualquier cepa. A pesar de ello, indicó que se imagina "una Argentina toda vacunada" para el 31 de diciembre.

3 claves de la vacuna CanSino

Previene 65,7% de los casos sintomáticos, 95,47% de los graves y el 100% de las internaciones.

Se espera que el primer lote llegue al país en julio.

No requiere dos dosis.