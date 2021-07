Este es el primer hospital del país que no tiene pacientes con COVID-19

El Hospital Municipal de Mar de Ajó celebró que por primera vez no hubo camas ocupadas con pacientes internados por COVID.

En medio de los continuos aumentos de contagios en el país, en las últimas horas se conoció un hecho realmente alentador: por primera vez desde el inicio de pandemia un hospital público de Argentina no tiene pacientes con COVID-19.

Se trata del Hospital Municipal Dr. Carlos Macías, ubicado en la ciudad bonaerense de Mar de Ajó, donde por primera vez no se registraran pacientes con coronavirus en internación general después de un año y medio.

Tal es la felicidad de los trabajadores del lugar, que enfermeras, personal de limpieza y administrativos manifestaron su alegría mediante un divertido baile que compartieron en Tik Tok.

En tanto, el secretario de Salud del Partido de La Costa, Marcelo Megalejo, habló con El Interactivo (lunes a viernes por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y dio detalles al respecto. “Sucedió el fin de semana largo anterior, cuando que se empezó a vaciar tanto el sector Covid general como el de emergencias de guardia, que son 27 camas en total. Se fue el último paciente de alta y quedó vacía el área de internación. Fue una sensación de desahogo, alivio después de tanto trabajo y sacrificio. Por eso surgió este video que trascendió al partido de la Costa, que es un indicio de esperanza para esta pandemia que tanto dolor nos ha causado".

- Imagino el alivio para el personal de salud

- "La verdad es que un indicio de esperanza entre tanto dolor. Localidades como la nuestra tiene nombre y apellido, esto se debe a la campaña de vacunación histórica que se ha llevado en el país. Nos ha permitido aplicar más de 61.500 dosis. Esta situación está empezando a reflejarse en las variables de la pandemia. El Partido de la Costa tiene 105 mil habitantes, la Ciudad de Mar de Ajó tiene 40 a 45 mil habitantes. El hospital es cabecera en el Partido de la Costa, donde tenemos tres hospitales: San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó. Nosotros tenemos el hospital cabecera con las 30 camas de pacientes Covid, y eso nos hace ser el hospital de referencia y recibir la mayor cantidad de pacientes infectados".

- ¿Cómo va el plan de vacunación?

- "El plan de vacunación ha sido un éxito, no solo en el Partido de la Costa sino también a nivel nacional. En el Partido de la Costa con nuestro intendente, Cristian Cardozo hemos ubicado estratégicamente tres postas de vacunación en zona centro, norte y sur. Nos ha permitido aplicar 61.500 dosis, es un 70% de la población objetivo inicial que son los mayores de 18 años. Eso se ve reflejado en las variables, es un inicio de esperanza para que los hospitales empiecen a estar vacíos de las situaciones graves de covid. La vacunación apunta a eso. Es de primera dosis, es fundamental aclararlo, porque la primera dosis confiere inmunidad en algunos casos de 80%. No tiene fecha de vencimiento, no hace falta aplicar una dosis antes de los 90 días. Incluso los que tuvieron Covid y se vacunaron tienen inmunidad de altísima calidad".

- “En este momento tenemos 193 casos activos leves, en forma ambulatoria. Si lo comparamos con los 540 que teníamos en el mes de mayo esto muestra la fase de descenso de la segunda ola. Esto sucedió por la vacunación y las medidas restrictivas. Recién ayer el Partido de la Costa entró en fase 3, volvió a la presencialidad en escuelas, a tener actividades recreativas con aforo, a la actividad gastronómica. Eso indica que las medidas restrictivas sumadas a la campaña de vacunación arrojaron esto: que bajen los casos y las complicaciones también”.