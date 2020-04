España registró este miércoles un nuevo descenso en la cifra diaria de fallecidos por coronavirus, tras la muerte de 523 personas en las últimas 24 horas, aunque los contagios experimentaron un repunte del 3%, que lleva al total de casos diagnosticados a 177.633.

Con la pérdida de 523 vidas más, España suma ya 18.579 muertes por COVID-19, según el último balance del Ministerio de Sanidad español.



En cuanto a los contagios, el número de casos positivos se incrementó en 5.092, cifra que sitúa el global de diagnósticos en 177.633, de los cuales 70.850 ya se recuperaron, es decir, casi un 40%.



En las últimas semanas, España aceleró las pruebas de diagnóstico al sumar más de un millón de test rápidos a los estándar PCR (de material genético), que se realizan a una razón de 20.000 por día, y que son la base de la estrategia de detección del coronavirus por ser más fiables, aunque son más lentos.



El Ministerio de Sanidad explicó que para los test rápidos se iba a priorizar a los pacientes sintomáticos, moderados o graves que estén hospitalizados, y a los leves que estén en residencias de ancianos o en centros sanitarios, entre ellos el propio personal de sanidad y de asistencia, con más de 26.000 infectados por COVID-19.

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, explicó que precisamente una parte del incremento de los contagios se debe a que aumentó el número de pruebas que se hacen.



"Sabíamos que se incluirían casos leves que antes no se contemplaban", sostuvo en videoconferencia.



Asimismo, el experto recordó que ayer fue feriado en ocho regiones de España y que algunos datos recién se comunicaron hoy, y esa también puede ser una razón de la subida en las cifras de contagios.



Por otro lado, algunas de las comunidades autónomas notificaron positivos asintomáticos. Andalucía contó 169 hoy y 114 ayer, lo cual distorsiona los números del Ministerio de Sanidad.



En cuanto a otra de las preocupaciones, el número de profesionales del sector sanitario infectados, Simón sostuvo que habían 27.500 personas, aunque muchos ya no son activos y volvieron a sus puestos de trabajo.



Tras cuatro semanas de confinamiento de la población por la emergencia sanitaria, el gobierno español del socialista Pedro Sánchez declaró superado el pico de los contagios por coronavirus y anunció el inicio de la etapa de retroceso de la pandemia.



Además, desde este último lunes se flexibilizó el encierro al suspenderse el decreto de "hibernación económica" que obligó al cierre de empresas no esenciales durante dos semanas, con lo que poco a poco ya está volviendo la actividad económica principalmente en el sector manufacturero y la construcción.



La decisión de permitir una apertura económica, sin embargo, fue criticada por el riesgo que existe a que se pueda producir un nuevo repunte de contagios que obligue al gobierno a retrasar sus planes de iniciar una "transición" hacia la salida de esta crisis después del 26 de abril, cuando venza la actual prórroga del estado de emergencia.



El presidente del gobierno español dijo que "está convencido" de que tendrá que solicitar una nueva prórroga, que extendía el confinamiento hasta el 10 de mayo, aunque su ministro de Sanidad adelantó también que se debaten diferentes opciones para que ese nuevo período sea menos duro que el actual.



Mientras el frente sanitario de lucha contra el coronavirus continúa muy abierto, Sánchez no logró conseguir aún la unidad política que pretende para afrontar la necesaria "reconstrucción" social y económica del país tras el desastre provocado por la pandemia, que según el FMI provocará un desplome económico del 8% del PBI y provocará un incremento del desempleo de hasta el 20,8%.