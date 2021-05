El COVID-19 golpeó tremendamente a una familia oriunda de la provincia Entre Ríos. Dos jóvenes hermanas de 29 y 21 años de edad, murieron tras contraer el virus que ha desatado una pandemia en el mundo entero y ahora, la madre de ambas lucha por su vida en un hospital tras haberse contagiado.

Mariela Italia González, de 52 años, está luchando contra la enfermedad, reveló Alfredo Güida, hijo de la mujer y quien hace poco lamentó profundamente la muerte de sus hermanas, Marina de 29 años y mamá de dos niños, pero también Aldana de 21 años de edad.

"No sabemos cómo nos contagiamos, fue de repente. De un día para el otro todos empezamos a tener síntomas, incluidos mis padres y mi abuela de 90 años. En menos de 10 días me quedé sin hermanas, y encima acaban de internar a mi mamá", dijo Güida de 26 años de edad a Infobae.

Ambas jóvenes que murieron tras contraer coronavirus, eran estudiantes de biología. Sus decesos conmocionaron a la ciudad de Concordia, donde residían.

Marina murió en la madrugada del martes pasada luego de permanecer internada varios días tras sufrir severas complicaciones a causa del virus. No hubo velatorio para la joven por el protocolo covid y sus restos fueron inhumados en el cementerio El Pinar del Campanario.

Su hermana más joven Aldana, murió 2 de mayo tras atravesar un cuadro severo del virus.

El papá de los hijos de Marina y expareja de ella Víctor Forni, escribió en su cuenta de Facebook tras confirmarse la tristísima noticia: "Es un momento duro para mí, porque, más allá de ser su expareja, teníamos una muy buena relación como padres. Estoy destrozado como toda la familia completa por esta enfermedad de mierda que es el covid, esta enfermedad de mierda que no le está dando tregua a nadie", indicó.

“Hay que seguir adelante. No es fácil", señaló el hombre

Forni quien es un conocido locutor en Concordia agregó: "Quiero agradecer a la familia, a la gente presente, por habernos apoyado en todo y apoyado a la familia de ella, a la familia Güida. Primero se fue Aldana y ahora se fue Marina, así que no hay consuelo".

Por su parte, Alfredo Güida hermano de las fallecidas jóvenes e hijo también de la mujer que lucha por su vida tras contraer coronavirus, expresó en un sentido posteo de Facebook, "Me cortaron las alas, se llevaron un pedazo de mí, no encuentro palabras para este momento, trato de pensar que es una pesadilla, que mis dos hermanas están vivas y que ya voy a despertar, pero nunca despierto y ustedes ya no están".

"Cuando me siente en la mesa y se sienta tan vacío, tan triste, cuando la soledad me golpee y nadie esté para levantarme, porque al fin y al cabo, aunque esté rodeado de gente me siento solo. Descansen en paz, yo cuido el legado, yo cuido a papá y mamá. Las amo, hasta pronto", escribió Alfredo.

La pandemia en Entre Ríos

En el reporte del miércoles se contabilizaban en la provincia de Entre Ríos, 69.585 casos de coronavirus y 1.120 muertos.

A nivel nacional, se encuentra en el octavo puesto de los territorios nacionales más golpeados por la pandemia.