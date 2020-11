En diciembre llegarán al país 10 millones de dosis de la vacuna rusa

El presidente Alberto Fernández confirmó que se realizará una primera compra de esta vacuna contra el coronavirus de la vacuna rusa Sputnik V. Unas 10 millones de dosis llegarían antes de fin de año y otra tanda a comienzos del 2021.

De esta forma Argentina obtendrá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 entre diciembre y la primera quincena de enero, anunció, Alberto Fernández, en declaraciones radiales.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis, que requiere la vacuna, las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", detalló el jefe de Estado.

El mandatario además manifestó que se colocará la vacuna y se inmunizará con Sputnik V: "Por supuesto", dijo aseveró al ser consultado al respecto, pero señaló que no se vacunará antes de que el fármaco ruso esté disponible para la población argentina.

"Me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, dos dosis, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", admitió.

El presidente de Argentina confirmó que Carla Vizzotti, viajó a Moscú para concretar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna.

"A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó Fernández.

El acuerdo alcanzado con Rusia se concretó tras el viaje, que tuvo lugar entre el 17 y el 26 de octubre.