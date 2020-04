Reino Unido sufrió un récord de 563 muertos por coronavirus en un día

El Reino Unido anunció hoy que 563 personas murieron en un solo día a causa del nuevo coronavirus, una cifra récord hasta ahora que eleva los fallecimientos en el país a 2.352, pese a que el porcentaje de propagación en el territorio británico se redujo en un 70% debido a la cuarentena, según una investigación.



El Ministerio de Salud informó que hoy se detectaron 4.324 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que el total en el país se eleva a 29.474.



El salto en las muertes de hoy fue el mayor aumento diario desde que comenzó el brote, luego de las 381 registradas en las 24 horas previas.



De los nuevos fallecimientos, 516 corresponden a Inglaterra, 29 a Gales, 16 a Escocia y dos a Irlanda del Norte, informó el Ministerio en un comunicado.

El parte agregó que un total de 152.979 personas han sido sometidas hasta ahora al test de diagnóstico de Covid-19.



Sin embargo, una investigación divulgada por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres estimó que antes de la cuarentena, un ciudadano que podía contagiar a otras dos personas y media, el equivalente en el Reino Unido a 2,6, se redujo a menos de una persona, el equivalente a 0,62.



Asimismo, indicó que si esta cifra se mantiene por debajo de uno, la epidemia disminuirá, aunque alertaron que no se debe sacar aún el "pie del acelerador".



En paralelo, el príncipe Carlos de Inglaterra difundió hoy un video en el que anunció su recuperación total como paciente positivo de coronavirus y convocó a los británicos a tener fe y esperar "mejores tiempos" para el Reino Unido una vez que pase la pandemia.



"Como todos vamos aprendiendo, esta es una experiencia extraña, frustrante y a menudo angustiante, cuando la presencia de la familia y los amigos deja de ser posible y las estructuras normales de la vida desaparecen repentinamente", afirmó el heredero a la Corona británica de 71 años.

A su turno, el ministro de Comercio Alok Sharma, en conferencia de prensa advirtió que las condiciones serán aún más difíciles en la lucha contra la pandemia de Covid-19, ya que se perderán más vidas a causa del virus.



"La pandemia del coronavirus es la mayor amenaza que nuestro país ha enfrentado en décadas. Y no estamos solos. En todo el mundo estamos viendo el impacto devastador de este asesino invisible", apuntó.



Según el funcionario al que le tocó hoy presidir la conferencia diaria, mientras el primer ministro, Boris Johnson y su ministro de Salud, Matt Hancock, se recuperan después de haber dado positivo por coronavirus, el gobierno reconoce que las medidas están impactando de forma extrema en sus vidas, sus negocios, sus trabajos y en la economía de la nación.



"Y quiero agradecer a todos por el gran esfuerzo que se está haciendo colectivamente. Es crucial que cuando superemos esta crisis, las empresas estén en una buena posición para avanzar", agregó.



"Los tiempos son difíciles y tenemos tiempos más duros por delante. Pero sé que juntos saldremos adelante", reiteró.



El ministro de Comercio también advirtió a los bancos que es su turno de devolver el favor y rescatar a las pequeñas empresas, luego de haber sido salvados hace más de una década durante la crisis financiera.



Sharma dijo que es "inaceptable" si no rescatan a las empresas que se hunden en un "momento de necesidad", luego que estas revelaron que los bancos estaban rechazando los préstamos de emergencia mientras luchaban para obtener ayudas para poder pagar a los trabajadores.



"Sería completamente inaceptable si algún banco rechazara injustamente fondos a buenas empresas en dificultades financieras", afirmó.



Reconoció que los bancos trabajaban "realmente duro" para darle a los deudores de hipotecas una carencia de tres meses y crédito adicional, pero les instó a transmitir la ayuda del gobierno a sus clientes antes de que sea demasiado tarde.



Se calcula que casi un millón de empresas británicas no podrán hacer frente a esta pandemia y tendrán que cerrar para siempre, por lo que el gobierno anunció una serie de medidas de apoyo que serán gestionadas a través de los bancos.

Festivales y actividades deportivas canceladas

Hoy también se cancelaron los festivales de Edimburgo y los campeonatos de tenis de Wimbledon, que es la primera vez que se cancela desde la Segunda Guerra Mundial.



Mientras tanto, el Reino Unido lucha para hacer frente a la falta de test para el personal sanitario, y uno de cada cuatro trabajadores del sector ya está infectados con el virus.



El personal del Servicio Nacional de Salud (NHS) usa máscaras improvisadas con tubos de snorkel, comprando kits en ferreterías y antiparras para protegerse del coronavirus.



Un consultor anestesista que trabaja en el sudeste de Inglaterra informó al diario The Guardian que compró 60 tubos para adaptarse a las máscaras respiratorias y aseguró que "varios otros lugares están haciendo lo mismo".