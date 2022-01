Después de tener COVID-19, ¿cuánto hay que esperar para vacunarse?

El avance de la variante Ómicron del COVID-19 ha disparado la curva de contagios en Argentina, principalmente en estas últimas dos semanas, en coincidencia con las fiestas de fin de año. Según el último reporte realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, 625.378 ciudadanos se encuentran cursando la enfermedad.

Debido a que esta nueva ola era ineludible, el Gobierno impulsó la aplicación de la tercera dosis, como complemento del esquema inicial de vacunación contra el coronavirus. Lo cierto es que hay un gran porcentaje de personas que actualmente cursa la enfermedad, o la tuvieron en los últimos días, y aún no se colocan el refuerzo.

Según explicó a El Ciudadano la médica Erica Negri, la recomendación emitida por autoridades de la cartera sanitaria nacional es vacunarse 90 días posteriores al momento del alta, ya sea en casos sintomáticos o asintomáticos.

En tanto, indican la colocación de la dosis de refuerzo a toda la población de más de 18 años "en un intervalo mínimo de al menos cuatro meses (120 días), una vez completado el esquema inicial de vacunación", remarcó.

Se estima que esto también se extenderá a los menores de edad, aunque de momento apuntan a completar los esquemas iniciales.

¿Cuándo es necesario realizarse un testeo?

Frente a la alta demanda, es importante resaltar cuándo una persona debe ir a un centro de testeo y cuándo no.

La especialista explicó que la persona debe realizarse un hisopado si "tiene síntomas y no es contacto estrecho de un caso confirmado o si tiene síntomas y presenta algún factor de riesgo. Esto aplica en mayores de 60 años, embarazadas y personas con alguna enfermedad respiratoria, cardíaca grave o pacientes con inmunocompromiso severo", enumeró, sumando también a quienes tengan el esquema de vacunación incompleto.

Caso contrario, a quienes no presenten síntomas o sean contacto estrecho de un positivo y no tengan factores de riesgo, recomiendan no ir a los centros públicos, ya que es preferible reservar los test para personas que no puedan confirmar la enfermedad de otra manera y necesiten pasar por laboratorio.

¿Cuándo es necesario ir a la guardia?

Por otro lado, Negri aclaró que "si la persona tiene algún síntoma de alarma, como dificultad respiratoria, fiebre que persiste por más de tres días o dolor torácico -entre otros-, debe concurrir al centro de salud mas cercano o al que le indique la obra social, en caso de tener una".

"Si se trata de un caso confirmado, que tenga el esquema de vacunación completo, la persona debe respetar siete días de aislamiento, más tres días de cuidados especiales", completó.

¿Cuándo está completo el esquema de vacunación?

Si la persona tiene una sola dosis, el esquema está incompleto.

Si la persona tiene dos dosis, pero la última aplicación fue hace mas de cuatro meses, el esquema está incompleto.

Si la persona se colocó dos o tres dosis de vacunas, hace menos de cuatro meses, el esquema está completo.