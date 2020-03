Desde Nación informaron que las clases seguirán suspendidas

Este viernes el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunció que se extenderá la suspensión de las clases. Desde el Gobierno habían hecho referencia que la principal preocupación es proteger la salud de los argentinos.

El funcionario manifestó que se desarrollará la segunda etapa del programa "Seguimos Educando", en donde participarán los medios de comunicación.

"Se extiende la suspensión de las clases a partir de una definición clara de nuestro Presidente de priorizar la salud. Cada decisión de cuidar la salud genera nuevos desafíos, en este caso de educar a los chicos en casa y contenerlos como familia ante este momento de incertidumbre", aseguró Trotta.

A la hora de precisar la fecha del regreso a las aulas, Trotta sostuvo que es complicado saberlo debido a que "es un momento de incertidumbre para todos los países del hemisferio sur, y será de acuerdo a como es el comportamiento de la pandemia en el hemisferio norte. Cada decisión que se tome va a ser para cuidar algo que no se recupera que es la salud".

"Venimos trabajando en una segunda etapa de la propuesta 'Seguimos Educando', y desde la semana que viene vamos a tener 14 horas de producción educativa televisiva y radial para complementar", explicó.

Respecto a la relación entre el estado y los sindicatos, el ministro sostuvo: "Contamos con el acompañamiento y el dialogo constante de los sindicatos, con los que dialogamos en forma constante, y además lanzamos cursos de capacitación docente en nuevas tecnologías, con mas de 50 mil inscriptos".

"Sabemos que no es lo mismo que los chicos no estén en las escuelas, tengo chicos con los que estudiamos a diario, y nosotros tenemos estudios universitarios, por eso confiamos mucho en la televisión para acercar saberes a quienes no cuentan con el apoyo en casa", cerró.