Daniela Hozbor: "Una sola dosis de Sputnik V genera inmunidad"

Por un error involuntario, hace unos días, se congelaron 100 dosis de la vacuna china Sinopharm en el vacunatorio que se armó en el estadio Vicente Polimeni, de Las Heras. La gran incógnita luego del hecho fue si se podrán utilizar o no las vacunas.

En el programa El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, le consultaron a Daniela Hozbor, investigadora del Conicet, sobre si se pierden esas dosis o se pueden recuperar: “En líneas generales, es muy importante para todas las vacunas seguir con los lineamientos de cadenas de frío que están recomendadas por los fabricantes. En el caso de Sinopharm, no solo tiene un componente específico para generar la respuesta inmune contra COVID-19, sino que el adyuvante incrementa la respuesta inmunológica" explicó.

Y agregó: "Este componente en particular cuando se triza pierde la estructura y cuando desconcongelamos se forma unas figuras agregadas que no se pueden dispersar. Entonces modifica estructura de la parte específica, que es el inmunógino, en este caso el virus activado" indicó Hozbor y agregó "ahí la eficacia ya no sabemos cuál va a ser".

"Si fue congelada no debería poder utilizarse, lo que hay que ver si lo pusieron en el freezer y ahí no más lo sacaron. El laboratorio tiene que hacer todo un informe y se analiza, si fue congelado y no debería haber sido, lo más probable es que se descarte pero tienen que hacer ellos el informe" explicó.

Al preguntarle cuál era su opinión con respecto a lo sucedido la investigadora indicó: "Las vacunas afortunadamente se han vuelto algo complejo, tenemos un calendario antes de la pandemia que tiene 19 vacunas distintas que hay que saber para qué aplicar, qué dosis y cuándo. En este caso particular, tenemos varios tipos de vacunación para una misma enfermedad, que es COVID-19".

"Tenemos la Sputnik que requiere estar congelada a -18°, después la Sinopharm con temperatura de 2 a 8°, y si tuviéramos Pzifer necesitaríamos un megafreezer, por lo que la situación se torna muy compleja" indicó y continuó "esas cosas suelen suceder, pero tiene que inmediatamente informarse para que el nivel central determine qué hacer con estas dosis. No somos infalibles" esgrimió.

“Está todo pensado para que no haya errores, pero ocurren, es ahí que se debe proceder con el protocolo para ver el destino final. Conceptualmente no deberían usarse, pero por ahí estuvo uno o dos minutos en el freezer, por eso se debe ver el procedimiento".

Más de 21 días entre dosis y dosis

Entre la primera y segunda dosis deben pasar 21 días, pero ¿qué sucede en el caso que se pase esa fecha? Hozbor disipó todas esas dudas: "En los esquemas de más de una dosis siempre es el mínimo tiempo que tiene que pasar el que uno establece, entre la primera y la segunda dosis. Lo no positivo es que se aplicaran las dos dosis seguidas, eso no genera una adecuada respuesta inmunológica, por lo que espaciarlo en el tiempo no tiene consecuencia negativa" confirmó la especialista.

“Incluso en el caso de la vacuna AstraZeneca se ha observado que cuando ese tiempo se espacia, a 12 semanas, la eficacia de la vacuna es mayor que en el recomendado. No hay que asustarse si se prolonga un poco, incluso en un momento donde las dosis no alcanzan" aclaró.

Y afirmó: “De hecho muchas poblaciones han priorizado tener más inmunización con una dosis que con dos, ya que está comprobado que es más positivo".

"Incluso en Lancet hay datos de la vacuna con una única dosis, con esta unidodis llegan a la eficacia del 91,6% en términos de prevenir la enfermedad y casos severos" dijo sobre si se logra inmunidad con una sola de las dosis.

"En Argentina se comenzó un estudio, que continúa, sobre la respuesta inmunológica a la Sputnik V que después van a extender, y analizan la respuesta inmunóloga de primera dosis y segunda dosis".

"En la primera se ve título de anticuerpo con actividad neutralizante. Cuando te das la segunda dosis la respuesta aumenta y la prolonga en el tiempo" explicó.

Fronteras cerradas

Al analizar la situación de las fronteras del país, sobre si deberían cerrarse Hozbor indicó: "Las fronteras están cerradas y deberían estar más cerradas porque son porosas y eso representa una amenaza, lo que pasa en Brasil es preocupante, la cepa de Manaos es muy contagiosa. La estrategia son las vacunas, las medidas de prevención que aprendimos el año pasado y que tenemos que seguir aplicando".