Cristina Kirchner terminó su cuarentena y se reunió con Alberto Fernández

Cristina Kirchner completó las dos semanas de cuarentena el martes, luego de su regreso desde Cuba en donde buscó a su hija Florencia. El departamento que posee en Recoleta fue el lugar elegido por la vicepresidenta para vivir los días correspondientes al aislamiento preventivo obligatorio.

Si bien el diálogo entre CFK y Alberto Fernández se prácticamente a diario, la ex presidenta prefirió no visitarlo en Olivos y así respetar la cuarentena como cualquier persona que ingresa al país desde el extranjero pero el martes fue la excepción y a las tres de la tarde se encontró con el ex jefe de Gabinete.

El retorno de Cristina Fernández a la residencia presidencial fue minutos después que Alberto Fernández visitara el Instituto Malbrán y también minutos antes de reunirse con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. “Ayer estuve hablando con ella (CFK) un rato largo, vino a visitarme a Olivos para trabajar sobre algunos temas puntuales. Hablo con ella siempre. Somos amigos, hay que entender también eso, ¿no?", respondió.

En cuanto a la ayuda que la ex presidenta le manifestó al actual jefe de estado argentino, éste manifestó que “siempre tiene cosas para aportar, ideas para aportar”. Reconoció además: “A veces estamos de acuerdo, a veces no. Pero yo siempre la escucho con mucha atención, por su experiencia y capacidad, es una mujer de una gran capacidad y de una gran inteligencia”.

"Nosotros hablamos muy bien, tenemos un buen trato, somos amigos. Hablamos de un montón de cosas, desde el tema económico, pasando por la deuda, pasando por lo que pasa, contando experiencias que ella ve en el interior del país y que yo no conozco. En fin, es la charla de dos amigos que tienen funciones importantes en un momento como este”, repasó el jefe de Estado.

También se supo que Cristina Kirchner no está de acuerdo con la medida de que los funcionarios y legisladores achiquen sus sueldos y dietas para aportar fondos contra el coronavirus, como también lo ha manifestado el presidente. “Permítanme que no los comparta”, expresó Alberto Fernández al ser consultado por los cacerolazos desde varios balcones en los departamentos de la ciudad de Buenos Aires.