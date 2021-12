COVID: atribuyen la suba de contagios a la falta de cuidados

La pandemia por el coronavirus parecía haber dado un respiro. Sin embargo, durante las últimas semanas los casos comenzaron a aumentar nuevamente, lo que genera preocupación entre las autoridades y los profesionales sanitarios.

Al respecto, Arnaldo Dubin miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva indicó en el programa En la mira por FM 91.7: “Hubo un crecimiento explosivo en número de contagios, una velocidad de aumento de los contagios que no tiene precedente".

En ese sentido, advirtió: "y ojo que esto es Delta, todavía no tenemos Ómicron. Afortunadamente, estos contagios no han tenido un impacto importante ni en la internación en terapia intensiva ni en la mortalidad, y esto es exclusivamente el resultado de una campaña de vacunación que puede haber sido criticada en muchos aspectos, pero ha sido notablemente exitosa aunque también hay zonas a las que la vacuna todavía no ha llegado, por distintos motivos”.

El cansancio del personal sanitario

Anticipándose al escenario que puede presentarse en un futuro cercano, Dubin remarcó que “si la terapia intensiva vuelve a estar bajo presión, la respuesta no será la misma. El crecimiento desorbitante del número de contagios puede hacer que haya un aluvión de pacientes sobre el sistema hospitalario y que volvamos a vivir la situación de colapso que hemos atravesado hace muy pocos meses. En estas circunstancias, la terapia intensiva está agotada y no porque tengamos menos respiradores o camas, sino porque nuestros médicos, enfermeros, kinesiólogos no dan más, están agotados”.

Así las cosas, resaltó la "condición fundamental de la vacuna", ya que una persona inmunizada tiene "diez veces menos posibilidades de contagiarse, pero 60 veces menos de morirse", remarcó.

Sin embargo, reconoció que la protección que otorga la inoculación "no es completa" y agregó que aunque en la actualidad la mayoría de los pacientes en terapia intensiva son los que no están vacunados, hay otros "que tienen esquema de vacunación, incluso la tercera dosis y lamentablemente los tenemos internados en terapia intensiva y algunos de ellos están falleciendo".

La responsabilidad social

En referencia al crecimiento de los contagios, el intensivista atribuyó esta situación a la falta de medidas preventivas por parte de los ciudadanos. "Si tenemos este nivel descontrolado de contagios es simplemente porque no nos cuidamos, porque no usamos barbijo, porque estamos a menos de dos metros, porque estamos en ambientes cerrados sin ventilación. Tenemos por delante un panorama incierto”, lamentó.

“Nos resulta doloroso ver el comportamiento de la gente porque se ha asumido que la pandemia terminó y no es así. Pero me molesta más el discurso que ha llevado a esto, porque desde muchos sectores se transmitió esto de que la pandemia se había terminado", reflexionó.

Para finalizar, Dubín indicó aseguró estar muy preocupado porque "tenemos una realidad epidemiológica que va a contramano de lo que va ocurriendo con el comportamiento social, estamos con un cóctel explosivo". Así, insistió en la importancia del pase sanitario, "que para mi gusto hay que hacerlo cada vez más estricto, yendo a lo que debe ser una vacunación obligatoria”.