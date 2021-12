COVID-19 | Estiman que los contagios podrían dispararse en las fiestas

Llegan las fiestas de fin de año y las actividades masivas como marchas, recitales, despedidas de fin de año, fiestas de egresados y juntadas ponen alarma la situación epidemiológica en todo el país. Es por eso que los especialistas aconsejan extremar los cuidados debido a que estiman que se disparen los contagios.

En el programa Enfoques, el infectólogo Ricardo Teijeiro, explicó que "a partir de la llegada de la variante Ómicron a la Argentina debemos ser precavidos" y que el "debido al descenso de casos que hubo en noviembre -de 500 casos por día -la gente empezó a relajarse y pensó que ya había pasado".

Es por esto que remarcó: "En la pandemia siempre vamos a tener procesos con olas y brotes que se van presentando" y no hay que descuidarse, porque actualmente la positividad está en aumento y que "de tener 500 y 700 casos por día hoy estamos cerca de los 2.000 y 3.000". Lo importante es que debido a la campaña de vacunación en todo el país "los casos que estamos teniendo no son complicados y no aumentan la demanda del sistema sanitario", manifestó.

La tercera dosis

Con relación a la implementación de una nueva dosis de refuerzo para enfrentar las nuevas variantes manifestó que si bien existe un 75% de la población que está vacunada, pero lo más importante es que "hay otro 25% que no lo está y que es conveniente que en el comienzo del invierno se pueda llegar al 90%".

El entrevistado expuso que el pase sanitario es una buena medida, siempre y cuando "se pueda controlar y se establezca cómo se controlará", ya que en los últimos días, a pesar de decir y aconsejar que "tenemos que tener los cuidados personales, hay situaciones contradictorias como por ejemplo los festejos de River o la manifestación política en donde no hay protocolos".