COVID 19 | Cuáles son los nuevos protocolos en los balnearios

Las vacaciones comienzan y debido a la pandemia del coronavirus, algunas provincias decidieron implementar el pase sanitario como medida de prevención para poder ingresar a ciertas actividades. A raíz de esta situación ¿se necesita del pase para entrar a la playa?

Si bien en la provincia de Buenos Aires, se comenzó a implementar el pase sanitario -desde este 21 de diciembre- para todas las actividades masivas, no hay un comunicado oficial que establezca que se necesite del mismo para ir a la playa, por lo que la gente que concurra a las playas para usar carpas o sombrillas no necesitará del Pase Sanitario.

Para qué lugares será obligatorio el Pase Sanitario en la Costa

Eventos masivos (desde los 13 años)

Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados

Realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales

Trámites presenciales ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeración de personas

Trabajadores que realicen atención al público, en entidades públicas o privadas

El Pase Sanitario se puede conseguir con las aplicaciones de celular VacunatePBA o Mi Argentina, o con el carnet de vacunación

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anticipó en Radio10 que "no será obligatorio el Pase Sanitario para ir a los balnearios, pero si en los restaurantes cerrados", es decir, no al aire libre, de los mismos".

Asimismo, se especificó que quienes no hayan recibido la segunda dosis hasta el momento "se podrán vacunar en el momento sin turno" en cualquier vacunatorio de la provincia, como también los que haya en playas y espacios públicos.

“Buscamos que todos los que vayan a Mar del Plata y a la costa en general se puedan vacunar”, concluyó.

Centros de testeos rápidos

Con relación a los testeos, el ministro sostuvo que "habrá camiones-hospitales, gazebos y promotores de salud para realizar más testeos y “que nadie se pierda actividades”.

En tanto, expuso que se prepara "una gran fiscalización" en torno al pase sanitario en los lugares establecidos para fortalecer la prevención.

Cabe destacar que el pase sanitario se puso en marcha además en; Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Salta.