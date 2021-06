COVID-19: conmoción por la muerte de una abuela y su nieto

La muerte de un joven de 25 años y su abuela, ambos por COVID-19, sacude a la provincia de Córdoba.

El deceso de ambos se produjo con tres días de diferencia. Según trascendió, el 9 de junio falleció María Celia Staffa de Jury de 78 años y el 12 del corriente mes, Agustín Jury, su nieto.

La muerte de los dos familiares se produjo luego de que ambos permanecieran internados en el Hospital Pasteur de Oncativo.

El padre del muchacho e hijo de la mujer dejó en las redes sociales un sentido mensaje por la muerte de Agustín:

“Tantos momentos se me vienen a la memoria, tantos recuerdos, me enseñaste a ser padre a corta edad, tenías tanto para dar y te fuiste, dejás un espacio imposible de llenar para todos los que te amamos, intentamos buscar una explicación, pero no existe, tampoco el consuelo”, comenzó.

Y siguió: “Hoy nos tocó decirte hasta siempre porque siempre estarás aquí, en cada asado, en cada broma, en cada instante, dicen que solo mueren los que se olvidan y vos vas a vivir siempre en mí”.

El padre que sufrió una pérdida irreparable también reflexionó sobre los contagios de coronavirus que tienen lugar en la Argentina durante la segunda ola de la pandemia, y expresó en Facebook: “Decían que no nos alarmáramos, que era cuestión de higiene, que esto nos iba a hacer mejores personas, pero no es así... Algunos no saben la tristeza e impotencia de pasar por eso o ver a un ser querido enfermo y no poder hacer nada. La gente es tratada como una bomba andante. Pocos se ponen en su lugar, es algo que no le deseo a nadie”, opinó el hombre.

“Quienes lucharon o siguen en la lucha contra el Covid no merecen ser discriminados. Este virus separó familias, amigos y, como sociedad, está sacando lo peor de la gente. No olvidemos que un paciente con Covid es un ser humano, que muchas veces ni siquiera sabe cómo contrajo el virus y está luchando por su vida. Comprensión con las familias que son pacientes de Covid, no los tratemos como bichos extraños... Son seres humanos librando una batalla”, dijo.

El joven de 25 años jugaba al básquet y era padre de un niño. Al enterarse del funesto desenlace que sufrió, desde el club Unión de Oncativo, también elevaron una oración de pésame:

“La subcomisión y todo el grupo de básquet acompaña a uno de nuestros deportistas de categoría mini Valentín Bustos, su mamá y familia Jury en este difícil momento por la irreparable pérdida de Agustín Jury, papá de Valentin. Fuerzas para toda la familia”.

Valentín, el hijo de Agustín juega en la categoría mini del club cordobés Unión de Oncativo.

Además una de las tías de Agustín e hija María Celia, compartió en las redes sociales la última foto que se tomaron juntas, junto a una afligida reflexión: “En mi corazón estarás siempre, en los valores y enseñanzas que nos dejaste, nos diste todo hasta el final... Hasta siempre... Hasta cuando Dios lo disponga”, cerró.