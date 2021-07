COVID-19 | Argentina está a un paso de vacunar a menores de 18 años

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró que es "inminente" el comienzo de la vacunación en personas menores de 18 años, ya que el Gobierno espera que "en breve" esté la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su aplicación.

A su vez anticipó que se priorizará a las personas con comorbilidades, para luego avanzar con aquellos que no las tienen. En declaraciones radiales con AM 750, el funcionario opinó que no falta mucho y que se empezará con el grupo con enfermedades previas porque "es ahí donde existe la mayor mortalidad".

Por otro lado, estimó que será una campaña de vacunación más rápida, ya que en la provincia de Buenos Aires son alrededor de 200.000 personas de esa franja etaria. Una vez que finalice la inoculación allí, pasarán al resto de las provincias. Así, sería un proceso de "rápida resolución porque son muy pocos".

Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan

Luego, en tono más crítico y polémico, el ministro consideró que es "más peligroso" el accionar de los "antivacunas y una oposición salvaje junto a los medios hegemónicos, que el propio virus". En ese sentido sentenció que estos medios se han mostrado "a favor de la pandemia" y que no se ha visto en ningún otro lugar del mundo tanto rechazo hacia las medidas de cuidado y la vacunación.

A pesar de tal contexto, aseguró que continuará la campaña de inoculación y que es inminente la aprobación para los menores de 18 años.

Sus palabras se dan, además, en un momento en el que Argentina acaba de recibir 3.500.000 dosis de la vacuna Moderna, de las 20 millones que forman parte del acuerdo que firmó el Gobierno con el laboratorio el 11 de junio. Ya desde ese anuncio se anticipó que las vacunas estadounidenses iban a servir no sólo para agilizar el proceso de vacunación, sino justamente para ser aplicadas en los menores de 18 años.

Este lote representa la donación más grande que ha hecho el Gobierno de Estados Unidos a un solo país latinoamericano. Con su arribo, Argentina supera las 36 millones de unidades recibidas desde diciembre.

Finalmente, Gollan indicó que el 80% de los mayores de 18 están anotados para vacunarse, lo que en Mendoza ya arrancó y miles de jóvenes ya recibieron la primera dosis.