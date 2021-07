El coronavirus sigue presente en muchos países del mundo y el principal motivo de la permanencia del virus son las nuevas variantes. Por este motivo, los especialistas aconsejan reforzar los protocolos de cuidado ya que los niveles de contagio podrían ser muy superiores a los de la primera ola.

Por su parte, desde el Gobierno también piden precaución y encienden nuevamente las alertas, ya que en las próximas semanas podría ingresar al país la llamada variante "Delta". Sobre esta situación le consultamos a Oscar Atienza, médico cirujano quien recomendó "usar doble barbijo y dejar de lado los tapabocas".

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, el entrevistado sostuvo que "la variante Delta es bastante compleja, por ello va a ser importante tener dos dosis por persona. Con una dosis tenemos el 30% de protección y con las dos dosis prácticamente el 85%" y agregó: "Calculo que Argentina en los próximos 40 días podría terminar de aplicar segundas dosis en los que tienen una"

Además sostuvo sobre mezclar las marcas que “la combinación puede ser con cualquiera de las que estén disponibles", porque "las vacunas generan anticuerpos a partir de una partecita del virus, si aplico una segunda dosis se logra una inmunidad de la misma partecita del virus"

En tanto, el especialista aseguró que es importante combinar las plataformas y cambiar de vacuna, porque generaríamos anticuerpos de más de una pare del virus. "Eso es bueno a la hora de mutaciones, ya que cubriría mucho más" dijo.

De acuerdo con las marcas con las que cuenta la Argentina como: AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm y en breve: Johnson y Johnson, Moderna, Pfizer, Abdala y Cansino dijo que "cualquiera de esas combinaciones podría ser válida teniendo en cuenta que en 6 meses o un año tendríamos que avanzar a una tercera dosis de otra vacuna".

-¿Cómo se logra la inmunidad?

-La inmunidad híbrida se logra con las distintas partes del virus o de haber tenido el coronavirus. Al haberlo estado contagiado, también tengo inmunidad para todo el coronavirus"

"Pero cada vacuna toma una partecita de las 30 mil partes que tiene y se nos inmuniza con esa partecita, para que cuando ingrese el virus lo detecte, cuando lo detecta genera los anticuerpos y atacan al virus. Si puedo reconocer más de una parte del covid estaría en mejores ventajas" manifestó Atienza.

-¿Es mejor el uso del barbijo o del tapabocas para la protección?

-El gran problema de los tapabocas comunes es que se caen y hay que estar acomodando la nariz, además entra mucho aire por la nariz, estos tapabocas filtran el 50% de las partículas. No lo recomiendo más, lo que recomiendo son barbijos quirúrgicos que vienen con un pequeño alambre y se ajustan a la nariz y me cierran todo para que cuando respire filtre bien. La otra alternativa es el N95, que tiene la misma particularidad, se ajusta y tiene 5 tapas, o el del Conicet que viene con una superficie de Zinc donde no dura mucho el virus, pero se debe lavar hasta 15 veces.

“Hay otro barbijo, hay uno que tiene una válvula, no hay que usarlo porque es para sustancias tóxicas. Cuando me lo coloco aspiro y el aire entra filtrado, pero al respirar se abre la válvula y sale un chorro de aire sin filtrar. Si estoy infectado sale el virus" aclaró.

-Teniendo en cuenta que algunos lugares dejaron de usar tapabocas ¿Qué piensa sobre esta decisión?

- Los Gobiernos deberían tener postas entregando barbijos quirúrgicos a quienes no lo pueden comprar, porque para los Estados esto es más barato que una cama de terapia intensiva.

"Si los argentinos usáramos barbijos de calidad 24 horas al día durante 21 días el virus se agota, porque no estamos tapando la parte del cuerpo por donde sale el virus, por lo que si vas a hacer un trámite a una oficina pública usá un buen barbijo de calidad o un buen barbijo quirúrgico, no un tapaboca", especificó el médico indicando que siempre un "tapaboca" va a proteger menos que un barbijo hecho especialmente para impedir que el virus pueda ingresar" finalizó.