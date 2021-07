Muchas personas que padecieron coronavirus se preguntan qué controles deben realizarse una vez que superaron la enfermedad.

Si bien no hay una recomendación estándar, los especialistas destacan la importancia del seguimiento para ver si quedaron secuelas respiratorias o cardíacas, sobre todo en casos moderados a graves.

Para profundizar sobre esta duda frecuente, en El Interactivo, que se emite de lunes a viernes por Facebook y YouTube de El Ciudadano, dialogamos con Walter Javier Mattarucco, jefe de Neumonología del Centro Médico Viamonte, quien explicó cuáles son los controles que se deben hacer post Covid. “En primer lugar hay que hacer una gran diferenciación entre pacientes que sufren un proceso leve y el resto. Los que tienen proceso leve en general son los que no se internan o que no tienen neumonía o si la tienen no se enteran. En general terminan rápidamente la enfermedad y pasado el período agudo no deberían hacerse control, de hecho no son considerados pacientes para control", aseguró el doctor.

Y continuó: "Tenemos dos tipos de pacientes, los que tienen neumonía que son internados en una sala común y los últimos son los que han estado en terapia intensiva. Creo que la mayor cantidad de gente que tiene dudas son los que están en el medio. Lo que yo contesto es que si el paciente ya se recuperó completamente, con una radiografía de control en un mes y medio luego del alta alcanza".

Por otro lado, el especialista agregó que "hay un grupo de pacientes que siguen con síntomas. Entonces ahí hay que diferenciar si esos síntomas son respiratorios o no. Si lo son, es el Covid prolongado, donde hay que hacer seguimiento del paciente y ver cómo evoluciona. Incluso cualquier persona puede tener una recuperación más larga, los períodos son arbitrarios. El día 1 de los síntomas y el 90 puede haber síntomas y el seguimiento puede ser personalizado de acuerdo a la sintomatología".

“Lo más importante es la tos, la dificultad para respirar o presencia de falta de aire. Puede estar relacionado con un daño no resuelto, que puede ser prolongado y que representan menos del 5% de los pacientes. Las cifras no son exactas, todavía se está estudiando. Pero en principio, se ve en consultorio si el paciente tiene oximetría normal y no desciende al subir una escalera o pararse y sentarse de una silla durante un minuto. El síntoma puede ser residuo de toda la inflamación por la internación y pérdida de masa muscular. En general antes de los 60 días está todo resuelto", explicó el neumonólogo.

En ese sentido, añadió: “El mensaje tiene que ser que los pacientes que tuvieron neumonía deben hacer al menos un control en cuanto a la resolución de la enfermedad. Es importante para el sumar en lenguaje sobre la gente que no trabaja en salud. La neumonía está asociada al Covid, excepto que se le aclare lo contrario al paciente. Porque muchos piensan que tuvieron dos enfermedades: covid y neumonía. La verdad es que no, la neumonía la mayoría de las veces es por culpa del covid".

“Es un error frecuente hacerse control por si quedó secuela. La gente debe saber que cuando los médicos hablamos de secuela nos referimos a daños pulmonares posteriores a los 90 días. Una cosa muy importante es que la fecha que uno cuenta, no es la que le hicieron el diagnóstico ni la fecha del hisopado, sino la fecha del primer día que tuvo síntomas", argumentó.

- ¿Hay casos de trasplante de pulmón por esto?

- "Hay casos. No lo leí en específico, pero es excepcional y seguramente esa persona puede tener una inflación crónica no infecciosa. En general este cuadro parte da una neumonía crónica y obstructiva que persiste y provoca que el paciente requiera oxígeno y por eso posiblemente haya necesitado el trasplante".

- Ha crecido el contagio en los chicos, ¿habría que hacerle controles a los chicos aunque no hagan neumonía?

- "No soy pediatra, pero pienso que debe ser bastante parecida la evaluación. Muchos chicos son los que actualmente no pueden tener una vida social. Tienen enfermedades no transmisibles, no infecciosas severas, como la fibrosis quística. Yo creo que esos pacientes, independientemente de la patología, sí van a requerir un control".