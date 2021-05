Tomar la temperatura no es útil para identificar casos de COVID-19

En medio de la segunda ola de contagios de coronavirus en el país, y ante el aumento significativo de casos en el programa El Interactivo entrevistaron al médico, director del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Sergio Saracco, quien habló sobre la situación epidemiológica.

“Es muy compleja la situación con aumento sustancial de casos, propio para la época del año y por las variantes que tienen alta transmisibilidad" indicó el también presidente de la Asociación de Toxicología de Argentina y agregó: "Las variantes, la Manaos, la doble de la India o la inglesa, si bien no son más agresivas son más transmisibles eso hace que más personas se puedan infectar, llegando ahora a personas de menor edad", expresó.

Al consultarle sobre personas que se han vuelto a infectar hasta 3 veces Saracco manifestó: "Sí, se observa ya que si bien deja una inmunidad no es duradera, depende de cada paciente, pero puede ser hasta de 7 meses. De todos modos, las nuevas variantes pueden que escapen a la protección transitoria y si bien se reinfectan el proceso es más leve que la primera vez".

"Por eso la vacuna pude dar una garantía de inmunidad más duradera. Por eso es fundamental seguir cuidándose como siempre, buscar espacios bien ventilados, uso de barbijo y vacunarse cuando se pueda", aconsejó.

"No es suficiente tomar la temperatura al ingresar a un comercio, ya que se ha demostrado, en un trabajo interesante que se hizo con más de 14 empresas que llevaron control de 15 millones de detecciones, que un alto porcentaje de personas que habían pasado el control después desarrollaron enfermedad por el virus", analizó

Y agregó: "Estas medidas o estudios complementarios como PCR confirman, pero no descartan, eso quiere decir que si tengo temperatura elevada puedo confirmar que padezco una enfermedad, como el sujeto que llegó de Miami y tenía más de 38° en Ezeiza y después con el test se confirmó".

"Pero muchos padecen la enfermedad y no se detecta la presencia de temperatura. No tomarlo como algo absoluto, es una técnica que puede ayudar pero es de baja especificidad. Sobre la prueba de antígenos, el resultado positivo confirma la enfermedad, pero uno negativo no la descarta por eso se hace la clínica: paciente sintomático, con dolor de garganta, fiebre, dolores de cintura me tiene que hacer sospechar y quedarme en casa hasta que el doctor me diga lo contrario", manifestó.

Ante la consulta de la eficacia en el uso de tapabocas expresó: "Hay barbijos que tuvieron gran marketing, tenemos que entender que hay trabajos que indican que el uso de barbijo doble y de triple capa tiene una efectividad del 81% superior a un paño único. La recomendación es usar de triple capa, que tiene que ser de tela, algodón, que no permita fugas o ingresos por otros costados", indicó.

“La cantidad de testeos claramente ha sido explicitado por la OMS el año pasado. Siempre hay que trabajar con cantidad que la positividad no supere el 10%, los valores de ahora indican que no son suficientes", reflexionó sobre la cantidad de testeos que se realizan.

"El tema es que esto tiene una logística y costo alto para nuestro país, el testeo ayuda a identificar casos y saber en la curva que estamos. Pero ante la falta de los mismo tenemos que usar las medidas de sospechas clínicas, lo más efectivo es aislar durante 10 días y estar atentos a que el sujeto potencialmente infectado contagie a otros”, cerró.